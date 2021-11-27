Олександр Петраков радий такому результату. Відео його радості в твітері опублікував журналіст Андрій Сеньків.
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Відео емоцій Петракова
"Хороше жеребкування для нас. Я молив Бога, щоб не потрапили Італія та Португалія. Британські команди – гарні, я хотів таких суперників. Цікаво буде зіграти із ними. Вивчатимемо, дивитимемося. Дві ігри на виїзді. Якби ми ще й удома зіграли, то взагалі була б фантастика. Поки що наша мета — 24 березня. Не заглядаю далеко", – заявив Петраков.
Результати жеребкування
Загалом три путівки на Мундіаль розіграють 12 команд. Спочатку вони проведуть півфінальні поєдинки, а переможці зустрінуться у фіналі.
Шлях A
- Переможець пари Шотландія/Україна – Переможець пари Уельс/Австрія
Шлях B
- Переможець пари Росія/Польща – Переможець пари Швеція/Чехія
Шлях C
- Переможець пари Італія/Північна Македонія – Переможець пари Португалія/Туреччина