Петраков довызвал еще одного вратаря в сборную Украины

Наставник сборной Украины Александр Петраков внес изменения в заявку команды на октябрьские матчи. И. о. главного тренера довызвал в сборную Украины четвертого голкипера.

Бущан возвращается в сборную

Александр Петраков объявил состав сборной Украины 17 сентября. В заявку попали три голкипера: Андрей Пятов, Денис Бойко и Дмитрий Резник.

Кстати Сборная Украины продолжила падение в рейтинге ФИФА

В резервном списке голкиперов были Георгий Бущан и Андрей Лунин.

23 сентября Петраков решил довызвать в сборную Украины вратаря Динамо Бущана. Таким образом, Георгий переведен из резервного состава сборной Украины в основной.

В октябре сборная Украины сыграет два поединка в отборе на чемпионат мира-2022.

Уже 9 октября Украина на выезде сыграет против Финляндии, после чего 11 числа примет во Львове Боснию и Герцеговину.

Украине обязательно нужно побеждать в обоих поединках.

Заметим, что Бущан пропустил три матча сборной Украины в сентябре. Страж ворот Динамо получил травму и только 18 сентября сыграл против Александрии в чемпионате Украины.