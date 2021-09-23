Бущан повертається у збірну

Олександр Петраков оголосив склад збірної України 17 вересня. У заявку потрапили три голкіпери: Андрій Пятов, Денис Бойко та Дмитро Різник.

До речі Збірна України продовжила падіння у рейтингу ФІФА

У резервному списку голкіперів були Георгій Бущан та Андрій Лунін.

23 вересня Петраков вирішив довикликати у збірну України воротаря Динамо Бущана. Таким чином, Георгій переведений з резервного складу збірної України до основного.

Зауважимо, що Бущан пропустив три матчі збірної України у вересні. Страж воріт Динамо зазнав травми і тільки 18 вересня зіграв проти Олександрії у чемпіонаті України.