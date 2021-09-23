Бущан повертається у збірну
Олександр Петраков оголосив склад збірної України 17 вересня. У заявку потрапили три голкіпери: Андрій Пятов, Денис Бойко та Дмитро Різник.
До речі Збірна України продовжила падіння у рейтингу ФІФА
У резервному списку голкіперів були Георгій Бущан та Андрій Лунін.
23 вересня Петраков вирішив довикликати у збірну України воротаря Динамо Бущана. Таким чином, Георгій переведений з резервного складу збірної України до основного.
- У жовтні збірна України зіграє два поєдинки у відборі на чемпіонат світу-2022.
- Уже 9 жовтня Україна на виїзді зіграє проти Фінляндії, після чого 11 числа прийме у Львові Боснію і Герцеговину.
- Україні обов'язково потрібно перемагати в обох поєдинках.