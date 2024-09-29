После начала полномасштабной войны, 1 марта российские войска прорвались в город Херсон. Петр Шотурма вспоминает российские танки, которые заезжали в город и попытку сбежать из оккупации вместе с дочерьми.

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Воспоминания Шотурмы об оккупации

В интервью испанскому изданию Marca, капитан сборной Украины по футзалу рассказал, что момент выезда из Херсона был для него самым тяжелым.

Я смотрел в окно и видел, как в мой город въезжают танки. Нам понадобилось четыре дня, чтобы покинуть страну, я сделал это с двумя маленькими дочерьми,

– рассказал Шотурма.

Также игрок признался, что россияне использовали украинцев как живой щит, чтобы избежать атак ВСУ, а еще рассказал об ужасах, которые делали вражеские военные на блокпостах.

"Россияне использовали нас как живой щит, чтобы украинские войска были вынуждены прекратить оборону, они прятались за нашими автомобилями, чтобы продолжать наступление. Нас остановили, заставили раздеться догола, забрали все, что у нас было", – добавил Петр Шотурма.

Напомним, что Херсон был освобожден украинскими военными 11 ноября 2022 года.