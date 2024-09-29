Після початку повномасштабної війни, 1 березня російські війська прорвалися у місто Херсон. Петро Шотурма пригадує російські танки, які заїжджали у місто та спробу втекти з окупації разом з доньками.

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Спогади Шотурми про окупацію

В інтерв'ю іспанському виданню Marca, капітан збірної з України з футзалу розповів, що момент виїзду з Херсона був для нього найважчим.

Я дивився у вікно та бачив, як у моє місто в’їжджають танки. Нам знадобилося чотири дні, щоб покинути країну, я зробив це з двома маленькими доньками,

– розповів Шотурма.

Також гравець зізнався, що росіяни використовували українців як живий щит, щоб уникнути атак ЗСУ, а ще розповів про жахи, які робили ворожі військові на блокпостах.

"Росіяни використовували нас як живий щит, щоб українські війська були змушені припинити оборону, вони ховалися за нашими автомобілями, щоб продовжувати наступ. Нас зупинили, змусили роздягтися догола, забрали все, що у нас було", – додав Петро Шотурма.

Нагадаємо, що Херсон було звільнено українськими військовими 11 листопада 2022 року.