Футболисты Днепра-1 усиленно готовятся ко второму кругу УПЛ в Турции. Они не только успевают выполнять запланированную работу, но и получают оригинальные наказания за поражения.

Одна из тренировок днепровского клуба завершилась неожиданным исполнением песни в гостинице. Смешное видео обнародовала пресс-служба Днепра-1.

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Оригинальное наказание

Тренерский штаб команды во главе с Игорем Йовичевичем решил разнообразить тренировочный процесс своих подопечных двусторонним спаррингом. Перед матчем игроки договорились, что команда, которая терпит поражение, будет исполнять песню во время ужина. Такое наказание оказалось очень забавным для игроков.

Команды в белых и голубых манишках провели между собой матч продолжительностью два тайма по 30 минут. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу "синих". Неудачники этого спарринга сдержали слово и таки спели хором. Интересно, что среди них не было новобранца голкипера Заура Махарадзе, который уже на собрании прошел традиционное посвящение песней.

К слову, Йовичевич взял в Турцию 26 футболистов. Сбор продлится до 27 января. В Белеке команда планирует провести 7 контрольных спаррингов.

Видео наказания для аутсайдеров спарринга