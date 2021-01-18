Футболісти Дніпра-1 посилено готуються до другого кола УПЛ у Туреччині. Вони не лише встигають виконувати заплановану роботу, а й отримують оригінальні покарання за поразки.

Одне з тренувань дніпровського клубу завершилось несподіваним виконанням пісні у готелі. Кумедне відео оприлюднила пресслужба Дніпра-1.

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Оригінальне покарання

Тренерський штаб команди на чолі з Ігорем Йовічевічем вирішив урізноманітнити тренувальний процес своїх підопічних двостороннім спарингом. Перед матчем гравці домовились, що команда, яка зазнає поразки буде виконувати пісню під час вечері. Таке покарання виявилось дуже кумедним для гравців.

Команди у білих та блакитних маніжках провели між собою матч тривалістю два тайми по 30 хвилин. Поєдинок завершився з рахунком 5:3 на користь "синіх". Невдахи цього спарингу дотримали слово та таки заспівали хором. Цікаво, що серед них не було новобранця голкіпера Заура Махарадзе, який вже на зборах пройшов традиційну посвяту піснею.

До слова, Йовічевіч взяв у Туреччину 26 футболістів. Збір триватиме до 27 січня. У Белеку команда планує провести 7 контрольних спарингів.

Відео покарання для аутсайдерів спарингу