От Ла-Манша до North Channe: как Виталий Ступак одолел самый сложный пролив в Ирландском море

Виталий Ступак стал первым украинцем, которому удалось покорить Северный пролив, самый сложный в Ирландском море. В частности, свой заплыв он посвятил ВСУ. Спортсмен-любитель преодолел дистанцию в 42,5 километра за 14 часов: с 5:00 до 18:53 по британскому времени.

Сложность Северного пролива заключается в бурном море с холодной водой (в среднем 12 градусов по Цельсию), наличия опасных медуз и непредсказуемой погоды.

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Северный пролив расположен между Ирландией и Шотландией и является одной из семи сложных локаций для пловцов, входящей в Oceans Seven Challenge. Это соревнование, состоящее из семи дальних заплывов в открытой воде через самые опасные морские каналы мира. Их все смог переплыть 21 пловец.

Виталий преодолел уже второй самый сложный пролив. В честь 30-летия независимости Украины он покорил Ла-Манш. Тогда мужчина преодолел не менее 35 миль (56 километров) открытой воды за 14,5 часов.

Виталию Ступаку 45 лет, он проживает во Львове. Пловец считает себя спортсменом-любителем. Он дважды покорял 27-километровый марафонский заплыв на острове Орта в Италии. Виталий – серебряный чемпион заплыва в Каламати (30 километров), участник первого в Украине пентамарафона (50 километров) в 2020 году и финишер Legendary swim (33 километра) в 2020 году. Также Ступак финишер Ironman. Также мужчина уже около 20 лет работает спортивным массажистом.

В рамках " Интервью24 " мы пообщались с Виталием Ступаком. Пловец рассказал нам, когда решил открыть для себя марафонские заплывы, как готовился к покорению Северного пролива и с каким трудом столкнулся во время прохождения дистанции.

"Первый заплыв был в 2018 году": с чего все началось

Когда решили впервые поучаствовать в ультрамарафоне?

В 2018 тогда мне исполнился 41 год.



Виталий после финиша / Фото предоставлено 24 канала

Вы демонстрируете, что никогда не поздно начинать что-нибудь новое.

Это как высказывание чего-то, кто может стих написать, кто песню, а я плаваю. Первый заплыв был в 2018 году, это была Италия, 27 километров. Это для меня был просто космос. Тогда это практически не освещалось, но уже тогда я посвящал свои выступления Украине. У меня было 5 международных соревнований, фактически у всех я первым представлял нашу страну. Затем был заплыв в Каламати (Греция). Там был формат соревнований, мне удалось добыть в борьбе второе место. Затем был Ла-Манш и Северный пролив.

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Возможно, это было вашей детской мечтой?

Нет. Если бы мне кто-то 3 года назад сказал, что я переплыву Ла-Манш, а затем Северный пролив, то я бы очень громко смеялся, действительно. У меня мысленно появился Ла-Манш где-то после Каламаты. Я почитал отзывы проплывших людей, которым это не удалось. Но все-таки потом я отважился.

"Медуз было очень много"

Где готовились к последнему заплыву?

Готовился в Украине, в бассейне.

Но ведь бассейн значительно отличаются от Северного пролива…

Да, очень отличается. Я вообще люблю открытый бассейн, как СКА. Эти тренировки как раз пришлись на июль – август, но тогда было тепло. Я соперничал в холодной воде, это уже такой большой перепад температуры. Ну а что, надо-надо, сейчас такое время, что нечего ныть надо делать.



Глава Львовской областной государственной администрации встретился с пловцом / Фото предоставлено 24 канала

Как долго готовились?

Мне сказали о визе где-то в конце июня, то где-то два с половиной месяца. Я в ноябре зарегистрировался. Как началась война, вообще забыл об этом заплыве. За 5 дней до войны был в Киеве, подал документы на британскую визу. А потом началась война, совсем другая жизнь, другие проблемы. И в июне мне позвонили по телефону и сказали, что открыли визу.

Вы переплывали Северный пролив 14 часов, о чем думали все это время?

Были какие-то мысли, но потом исчезают. Время от времени ловишь себя на том, чтобы техника была правильной, потому что руки замерзают, то затекают, и ты их уже не чувствуешь. Дальше я что-то пел, какие-то песни, гимн, чтобы как-то заполнить пустоту. Ребята там какую колонку включили, но я не слышал, что они слушали. Только слышал, как они кричали: "Давай, давай - молодец". Они чуть ли не в ухо кричали.

Как Виталий Ступак переплывал Северный канал в Ирландском море: смотрите видео

А могли отдохнуть, что-то перекусить или выпить воды?

Нет, во время таких заплывов нельзя делать перерывы, там сильные течения. На Ла-Манше это было очень хорошо ощутимо. Мой перерыв в среднем составлял 15 – 20 секунд, это ты воду пьешь или какой-нибудь гель. Нельзя подольше останавливаться, потому что тебя сносит. Если посмотреть график, как я переплывал Ла-Манш, то меня там очень сносило. Здесь течение было практически на берегах, когда отплывал, и когда уже финишировал.

Меня часто спрашивают, как я отдыхаю и лежу ли на спине. Но куда там, если ты будешь делать такие передышки, ты замерзаешь, потому что не двигаешься.

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Ну еда такая обычная, космическая, как я говорю. Но у меня там немного были проблемы с питанием. Я совершил небольшую ошибку, за которую потом отвечал. Где-то пол заплыва плыл только на горячей воде, не мог есть, пришлось немного терпеть. Поэтому так со временем вышло, я замедлился, чуть-чуть все было не так, как я задумал. Моя физическая форма была лучшей из всех ультрамарафонов, но это стихия, здесь может происходить все, что угодно, что-то может пойти не так. Главное, что есть финиш.

Для того чтобы заплыв был официально признанным, спортсменам разрешается использовать только очки, шапку, зажим для носа и беруши.

Что почувствовали, когда финишировали?

Облегчение это как гора с плеч спала. Это очень большая ответственность, тем более в этом году. Страшное облегчение было. Хочется упасть в воду, но надо было плыть к кораблю, потому что там на берегу рифы были.

На меня надели халат, кто-то натянул носки, я даже не помню. Я закрыл глаза и все. Это такое отключение, что вот ты все сделал, молодец, и дальше нирвана. Никаких эмоций ничего нет. Мы доплыли в порт, постояли, пофоткались. Потом почти сразу улетели в Лондон. У меня такого не было, чтобы я несколько дней отдыхал после заплыва.



Виталий вместе с командой после финиша / Фото предоставлено 24 канала

Сложность Северного пролива заключается в бурном море с холодной водой, наличии опасных медуз и непредсказуемых погодных условий. Что ощущали перед стартом?

Страх. Я обычный человек, конечно, что страх есть. Но после старта уже не до того. Медуз было очень много, гораздо больше, чем на Ла-Манше. Недаром там практически все участники потом делают фото с ожогами медузов. Меня тоже одна жалела. Многих жалят в лицо, потому что ты не так много видишь перед собой. Я старался обплыть их, но несколько раз все же припекла, но вероятно где-то поверхностно, потому что ожогов не осталось.

Были дельфины, ребята видели. Это произошло так, мы включили песню Скрябина "С дельфинами по ту сторону моря", и потом они появились. И тоже я видел, что вместе с одной из участниц плыл дельфин. Говорят, это хороший знак. Они не на всех заплывах бывают, если дельфин плывет, боги моря тебе улыбаются.

С погодой повезло?

Погода была неидеальна. Вообще, мы думали, что заплыв не произойдет. У каждого участника есть не какая-то дата, а дается коридор, у меня это было с 3 по 8 сентября.

Протоки они вообще сами по себе не спокоен. Нам каждый день писали, что завтра не будет заплыва. Здесь 7 сентября, последний день. И они говорят, что где-то 30%, что мы уплывем. Нам должны были сказать в 6 вечера. Это как стрелка секундомера, которая постоянно звенит. И ты ходишь, нервничаешь, думаешь о том, сколько всего сделал и здесь погода препятствует. И они где-то в 7 написали. Мы сразу же начали готовиться. В 3 мы должны были появиться на корабле, то есть это все тоже было на таких нервах.



Как выглядел маршрут Виталия / Скриншот

Организаторы заплыва с нами встретились, хотели лично познакомиться с командой, со мной. Это было очень искренне и приятно. Я им сказал, чтобы они позволили мне проплыть. Есть возможность плавать из Ирландии в Шотландию, а мне сделали наоборот – из Шотландии в Ирландию. Передо мной плыла команда, но у них что-то не получилось.

В 5 я стартовал, еще темно было. Ла-Манш я переплывал по ночам, а тут я стартовал, когда еще темно было. Но это легче, потому что ты понимаешь, что еще час и будет солнышко. А на Ла-Манше было тяжело психологически, когда ты ничего не видишь.

"Для Украины, для ВСУ": о мотивации во время заплывов

Что является главной целью ваших заплывов?

Я практически открыл дверь в такой необычный вид спорта. Украина вошла в дивизион ультраплавки. Мало людей на планете, переплывающих такие дистанции.



Катер, сопровождавший украинца / Фото предоставлено 24 канала

Вы хотите быть первым украинцем в международных заплывах?

Нет, на самом деле это так совпадает. Сначала захотел проплыть 27 километров. У нас есть легендарный отец ультраплавки – Игорь Ненько, который в 2006 году проплыл Ла-Манш. Он первый, кто сделал это из украинцев. Это фактически первый ультраплавец независимой Украины. И в 2018 году снова все началось, рестарт такой. В Украине уже есть такие клубы, где плавают, организуют соревнования. Кстати, в этом году также должно быть несколько заплывов. Даже у острова Змеиный планировался. Молодежь начинает интересоваться.

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Кто первым что-то сделал, кто на гору поднялся, кто переплыл. Многим хочется это повторить. Я не выбирал, что будет следующим после Ла-Манша. Подумал, что почему бы не попробовать себя на North Channel. Да дай бог, чтобы больше украинцев плавали, чтобы у нас были свои рекорды, как в профессиональном, так и в любительском спорте. Сейчас любители могут заявить о себе достаточно сильно.

Когда решили посвятить свое заплыв ВСУ?

Меня вот многие критикуют, что я это объявил после заплыва. Но ведь вы понимаете, что это 20 – 30% успеха. Так же было и с Ла-Маншем, если бы я это сказал заранее, а потом не получилось, то как мне с этим дальше жить. Сделал – сказал. Тогда я финишировал, когда умерла Королева, а в Украине тогда ВСУ уволили Изюм, поэтому нам было не корректно подавать информацию, поэтому мы ждали правильного информационного пространства, потому что не то время.

На всех моих заплывах у меня висел флаг, на Ла-Манше, здесь. Всегда, когда мне плохо, я смотрю на правую сторону и плыву дальше. Когда впервые это происходит, ты понимаешь, что флаг твоей страны впервые пересекает этот пролив. Это заставляет тебя искать постоянно какие-то силы, резервы, не сдаваться. Конечно, для Украины, для ВСУ, наверное, только это может быть мотивацией для меня.



Как Виталий переплыл Ла-Манш / Фото предоставлено 24 канала

Какой заплыв был тяжелее?

Этот. Я думал, что Ла-Манш – это самый холодный заплыв, самый тяжелый. В принципе, это так. Сложность Северного пролива заключается в температуре воды. Вода немного теплее была, но в среднем 12 – 13 градусов.

Какова была поддержка в Великобритании?

Я встретился в Лондоне с диаспорой, там были представители "Пласта" нашего. Они организовали встречу с детьми, совершили такие небольшие соревнования, где нужно было переплыть с берега на берег. Мы с ними поплавали, побеседовали. Затем пели под гитару песни Скрябина. Очень тепло, все такие приподнятые, патриотические, интересных людей встретил, там писатели были, психологи. Мне было очень приятно.

"После победы мы будем всех удивлять"

Вы работаете спортивным массажистом, как совмещаете работу и тренировки?

Мне даже страшно сказать, сколько я плавал. Я не буду озвучивать сколько мне пришлось плавать, но у меня было 2 тренировки в день, а то и 3, без выходных.

Это самодисциплина и понимание для чего ты это делаешь. Вот когда я переплыл Ла-Манш, после этого больше не плавал. Просто не понимал для чего. Я мог себе там 1 – 2 километра поплавать. Но если нет цели, то зачем. В этом случае я четко понимал для чего это был более мотивирован. Я сейчас оглядываюсь назад, это же сколько километров перелопать, и еще успевать. Это все быстро пролетело.



Виталий перед заплывом на Ла-Манше / Фото предоставлено 24 канала

В каких заплывах в будущем хотите принять участие?

Но заплывов еще много, но сейчас нужна одна победа, чтобы страна победила агрессора, освободила территории. Тогда будет еще какой-нибудь новый толчок для всех сфер нашей жизни, мы будем постоянно бить рекорды. Заплывов много. Главное, чтобы все закончилось победой, и тогда мы будем что-то думать. Сейчас очень тяжело морально.

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Следующий заплыв уже хотите посвятить победе Украины?

Да. Меня часто спрашивают, а что я получил за то, что мне дали. Но ничего мне не дали. Я же не делал этого ради того, чтобы что-нибудь получить. Это классно, когда ты популяризуешь свою страну или город. Тот же Львов, где нет реки или моря, но о нем могли услышать, потому что его житель переплыл один из самых сложных проливов мира. Это уже классно, такие простые банальные вещи. А материальное, оно может когда-то ко мне и придет, но это не для меня главное. Для меня главное – это дать что-нибудь стране. Вы знаете, сколько обо мне и моей стране узнали за границей за это время. Британцы, австралийцы, мексиканцы постоянно пишут мне и спрашивают ситуацию в стране. Украина так расширяется. После победы мы будем всех удивлять. Я думаю, что Украина будет мотивировать многие европейские страны. Мы другие, побыл там несколько недель, домой рвался, там вроде бы все классно, но у нас очень хорошо, даже несмотря на такую ситуацию.

Вы покорили Ла Манш в честь 30-летия независимости Украины. Вы специально выбирали заплыв, который совпадал бы с этой датой?

Дата немного совпала, там не было свободных слотов, точнее они были, но были проблемы с сопровождающими катерами. Этот день был для меня мотивацией, еще 30 лет.

Виталий Ступак получил награду от Львовской ОГА: смотрите видео

Кто угодно может принять участие в подобных ультрамарафонах, что для этого необходимо?

Надо заполнить анкету сначала. В принципе у меня были предварительные ультразаплывы. Мне дали добро.

Я знаю, что в этом году зарегистрировались еще 2 украинца, но в связи с войной им не вышло, перенесли на следующий год. Там очень ограничено количество кораблей, из них 6 или 9 на все количество желающих, очень плотный график.

Бывают ли случаи, что кому-то не удается финишировать?

Конечно. Вообще, если взять Ла-Манш, там статистика больше, это популярный маршрут. К примеру, знаю, что преимущественно из 100 человек финиширует 30. Ну и тоже бывают смертельные случаи. Да, к сожалению. Но это стихия, не бассейн, где есть идеальные условия, здесь все может произойти в любой момент. Для того и есть лодка, рефери, которая в любой момент может остановить все, и сказать, что с тебя достаточно. Они очень отчетливо видят по психологии, поведению, стараются не загонять человека.

Вы обычно едете сами на соревнования или родные уезжают с вами?

Нет, и зачем им это видеть.

Они против ваших заплывов?

Но, может, и против. Но они знают, когда я что-то решил, это не обсуждается.

Каждый свой заплыв Виталий запечатлевает на своем теле. На его руке можно заметить новую татуировку из этого ультрамарафона. Он сделал его сразу после участия, как и все остальные. Такова уж у ного традиция, что с каждым заплывом добавляется очередной тату.

Виталий стал единственным в Украине и 109 плавником в мире, которому удалось преодолеть Северный пролив.