Первый трофей для Украины в 2024 году: Киченок в паре с Остапенко выиграла турнир в Австралии

В субботу, 6 января, состоялся финал турнира WTA 250 в Брисбене в парном разряде. За титул соревновались Людмила Киченок и Алена Остапенко против Грет Миннен и Хезер Уотсон.

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Грет Миннен / Хезер Уотсон 2:0 (7:5, 6:2)

Соперницы впервые встречались между собой. Украинка в паре с латвийской теннисисткой уже с первого турнира в году подтвердили статус одних из лучших парниц современности и одержали уверенную победу, принесшую им титул, пишет 24 Канал.

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В первом сете теннисистки долгое время не могли взять свою подачу и шесть стартовых геймов заканчивались брейками. После этого соперницы по 2 раза побеждали на подаче, хотя в восьмом гейме украинско-латвийский дуэт был очень близок, чтобы отпустить конкуренток в отрыв, но смог отыграть 3 брейк-поинта.

Решающим стал 12-й гейм, в котором Киченок и Остапенко со второй попытки оформили брейк, после чего смогли уверенно оформить победу в партии на своей подаче – 7:5.

Второй сет прошел намного проще для чемпионок, которые смогли сразу сделать гандикап в 4 гейма и спокойно довели партию до победы – 6:2.

Видео с финальным розыгрышем и первыми эмоциями победительниц

После поединка Людмила Киченок дала свой первый комментарий на корте и посвятила триумф своим землякам:

Я хотела бы посвятить нашу сегодняшнюю победу украинскому народу, который ежедневно ведет тяжелую борьбу.

Этот титул стал девятым парным в карьере Людмилы Киченок и третий общий с Аленой Остапенко. Ранее они вместе побеждали в 2022 году на турнире WTA 1000 в Цинциннати и WTA 250 в Бирмингеме.