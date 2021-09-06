Первый триумф после Олимпиады: Бех-Романчук стала победительницей турнира в Италии
6 сентября 2021 , 09:46Читати новину українською
Источник:24 канал
Марина Бех-Романчук стала триумфатором Континентального тура в Италии. Украинка в Падуе стала лучшей в прыжках в длину.
Триумф украинки
Марина Бех-Романчук сделала три удачные попытки из шести. Лучшим был третий прыжок, в котором спортсменка продемонстрировала результат 6.70 метра.
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Этого результата хватило для того, чтобы победить в итальянской Падуе. Второй стала представительница Беларуси Анастасия Мирончик-Иванова. Она уступила украинке 25 сантиметрами. Бронзовую медаль завоевала сербка Милица Гардашевич – 6,38.
- Отметим, что это первый подиум для Бех-Романчук после выступления на Олимпиаде-2020. Марина на главных соревнованиях в жизни каждого спортсмена заняла 5 место.
- Следующий старт Бех-Романчук – последний этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария).