На аукционе в Каннах продали первый рисунок олимпийских колец, который создал Пьер де Кубертен, инициатор возобновления Олимпийских игр.

Рисунок продали на аукционе за 185 тысяч евро, пишет Inside The Games. Новым владельцем рисунка стал бразильский коллекционер.

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История создания рисунка олимпийских колец

Пьер де Кубертен выполнил рисунок на белом куске бумаги размером 21 на 27,5 сантиметра. Он выполнен в граффити и гуаши. Кубертен представил олимпийские кольца в издании Olympic Review в августе 1913 года. Новый олимпийский символ и флаг были официально утверждены на Конгрессе Международного олимпийского комитета (МОК) в университете Сорбонны 15 июня 1914 года.



Оригинальный рисунок олимпийских колец, который продали на аукционе

Считается, что пять пересекающихся колец синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов представляют пять континентов – Европа, Азия, Африка, Австралия и Америка соответственно. Хотя по другой версии, Кубертен утверждал, что цвета колец вместе с белым фоном включали цвета, которые содержались на флаге каждой конкурирующей страны.

Впервые олимпийские кольца на соревнованиях появились на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене. До этого соревнования перенесли из-за Первой мировой войны.

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Олимпийские артефакты на аукционе

В декабре 2019 года на аукционе в Нью-Йорке продали манифест, составленный Кубертеном. Именно этот документ считают основополагающим для Олимпийских игр. Его продали за 7,9 миллиона евро. Купил его российский миллиардер Алишер Усманов. Впоследствии сообщалось, что в феврале 2020 года он подарил его Олимпийскому музею.