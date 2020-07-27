На аукціоні в Каннах продали перший малюнок олімпійських кілець, який створив П'єр де Кубертен, ініціатор відновлення Олімпійських ігор.

Малюнок продали на аукціоні за 185 тисяч євро, пише Inside The Games. Новим власником малюнку став бразильський колекціонер.

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Історія створення малюнку олімпійських кілець

П'єр де Кубертен виконав малюнок на білому шматку паперу розміром 21 на 27,5 сантиметра. Він виконаний у графіті та гуаші. Кубертен представив олімпійські кільця у серпневому виданні Olympic Review у 1913 року. Новий олімпійський символ та прапор були офіційно затверджені на Конгресі Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в університеті Сорбонни 15 червня 1914 року.



Оригінальний малюнок олімпійських кілець, який продали на аукціоні

Вважається, що п'ять кілець, які перетинаються синього, жовтого, чорного, зеленого та червоного кольорів представляють п'ять континентів – Європи, Азія, Африка, Австралія та Америка відповідно. Хоча за іншою версією, Кубертен стверджував, що кольори кілець разом з білим фоном включали кольори, що містилися на прапорі кожної конкуруючої країни.

Вперше олімпійські кільця на змаганнях з'явилися на Олімпійських іграх 1920 року в Антверпені. До цього змагання перенесли через Першу світову війну.

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Олімпійські артефакти на аукціоні

У грудні 2019 року на аукціоні в Нью-Йорку продали маніфест, складений Кубертеном. Саме цей документ вважають основоположним для Олімпійських ігор. Його продали за 7,9 мільйона євро. купив його російський мільярдер Алішер Усманов. Згодом повідомлялося, що у лютому 2020 року він подарував його Олімпійському музею.