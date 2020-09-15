В обновленном рейтинге WBC список возглавил американец Деонтей Уайлдер, который несмотря на поражение от Тайсона Фьюри не покинул лидерское место.

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Украинец Александр Усик остался в рейтинге на втором месте. Тройку лидеров замкнул кубинец Луис Ортис.

Топ-10 рейтинга WBC

Деонтей Уайлдер Александр Усик Луис Ортис Энди Руис-младший Оскар Ривас Джозеф Паркер Даниэл Дюбуа Филипп Хргович Александр Поветкин Майкл Хантер

Кто такой лидер рейтинга Деонтей Уайлдер? Американский боксер, бронзовый олимпийский призер в тяжелом весе (до 91 кг). Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC (2015/20). Свой последний бой провел 23 февраля 2020. Долгожданный второй поединок Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри закончился досрочной победой претендента.

Карьера Александра Усика

Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр провел 16 поединков и во всех победил.

В рамках этого веса украинец стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.

После этого Усик отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хэвивейте, одолев Чазза Уизерспуна.

Усик стремится стать чемпионом в хэвивейта, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом.

Следующий бой Александра Усика