В обновленном рейтинге WBC список возглавил американец Деонтей Уайлдер, который несмотря на поражение от Тайсона Фьюри не покинул лидерское место. Читайте также: WBC создает новую весовую категорию: Усика хотят свести с Уайлдером Украинец Александр Усик остался в рейтинге на втором месте. Тройку лидеров замкнул кубинец Луис Ортис. Топ-10 рейтинга WBC Деонтей Уайлдер Александр Усик Луис Ортис Энди Руис-младший Оскар Ривас Джозеф Паркер Даниэл Дюбуа Филипп Хргович Александр Поветкин Майкл Хантер Кто такой лидер рейтинга Деонтей Уайлдер? Американский боксер, бронзовый олимпийский призер в тяжелом весе (до 91 кг). Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC (2015/20). Свой последний бой провел 23 февраля 2020. Долгожданный второй поединок Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри закончился досрочной победой претендента. Карьера Александра Усика Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр провел 16 поединков и во всех победил. В рамках этого веса украинец стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы. После этого Усик отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хэвивейте, одолев Чазза Уизерспуна. Усик стремится стать чемпионом в хэвивейта, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом. Следующий бой Александра Усика Александр Усик должен был провести бой против Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Но из-за пандемии коронавируса этот бой перенесли. Новая дата боя Усик – Чисора, как и место проведения еще не согласованы. Вполне вероятно, что бой состоится в октябре 2020 года. Боксеры продолжают поддерживать форму, занимаясь в залах.