Перший після Уайлдера: Усик – другий у рейтингу WBC
Боксерська організація WBC опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів у суперважкій вазі. Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) залишився на другій сходинці.
Кар'єра Олександра Усика
- Український боксер розпочав професійну боксерську кар'єру у першій важкій вазі. Там Олександр провів 16 поєдинків і у всіх переміг.
- У рамках цієї ваги українець став абсолютним чемпіоном світу, вигравши всі титули.
- Після цього Усик відмовився від титулів та перейшов у суперважку вагу. 12 жовтня Усик дебютував у хевівейті, здолавши Чазза Візерспуна.
- Усик прагне стати чемпіоном у хевівейті, щоб зрівнятися з Девідом Хеєм та Евандером Холіфілдом.
Наступний бій Олександра Усика
- Олександр Усик повинен був провести бій проти Дерека Чісори 23 травня в Лондоні на O2 Arena. Але через пандемію коронавірусу цей бій перенесли.
- Нова дата бою Усик – Чісора, як і місце проведення, ще не узгоджені. Цілком ймовірно, що бій відбудеться в жовтні 2020 року.
- Боксери продовжують підтримувати форму, займаючись в залах.
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