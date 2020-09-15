В оновленому рейтингу WBC список очолив американець Деонтей Уайлдер, який попри поразку від Тайсона Ф'юрі не покинув лідерське місце.

Хто такий лідер рейтингу Деонтей Уайлдер? Американський боксер, бронзовий олімпійський призер у важкій вазі (до 91 кг). Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC (2015/20). Свій останній бій провів 23 лютого 2020 року. Довгоочікуваний другий поєдинок Деонтей Вайлдер – Тайсон Ф'юрі закінчився достроковою перемогою претендента.