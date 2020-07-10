Украинский нападающий "Кайсериспора" Артем Кравец попал в тройку лучших игроков команды в матче. Он отметился голом и удачными действиями в течение поединка, которые высоко оценили эксперты.

Такую высокую оценку украинец получил по версии InStat в матче 31 тура чемпионата Турции против "Ризеспора".

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В тройке лучших

На 86-й минуте Артем Кравец забил свой 6-й гол в чемпионате, реализовав пенальти и выведя свою команду вперед – 2:1.

Но в добавленное арбитром время команда Кравца пропустила дважды и в итоге уступила хозяевам – 3:2.

Добавим, что у соперников отличился другой украинец – Денис Гармаш.

Также в течение матча Кравец нанес 4 удара в ворота соперника, выполнил 4 обводки, отдал один острый пас и хорошо поработал на оборону – три отбора, три перехвата и восемь подборов. На его счету 72 ТТД с нехваткой в ​​32%. В итоге Кравец получил 284 балла.

С таким показателем он вошел в тройку лучших игроков команды. После этого поражения клуб Кравца снова опустился в зону вылета, но от спасительного места его отделяет лишь одно очко.

Подчеркнем, что это первый гол форварда в профессиональной карьере с пенальти.

Гол Кравца смотрите видео: