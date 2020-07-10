Перший пенальті у професійній кар'єрі Кравця вивів його у топ-3 найкращих у матчі: відео
Український нападник "Кайсеріспору" Артем Кравець потрапив до трійки кращих гравців команди у матчі. Він відзначився голом та вдалими діями протягом поєдинку, які високо оцінили експерти.
Таку високу оцінку українець отримав за версією InStat в матчі 31 туру чемпіонату Туреччини проти "Різеспору".
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У трійці найкращих
На 86-й хвилині Артем Кравець забив свій 6-й гол в чемпіонаті, реалізувавши пенальті і вивівши свою команду вперед – 2:1.
Але у доданий арбітром час команда Кравця пропустила двічі і у підсумку поступила господарям – 3:2.
Додамо, що за суперників відзначився інший українець Денис Гармаш.
Також протягом матчу Кравець завдав 4 удари у ворота суперника, виконав 4 обведення, віддав один гострий пас і добре попрацював на оборону – три відбору, три перехоплення і вісім підбирань. На його рахунку 72 ТТД з браком в 32%. У підсумку Кравець отримав 284 бали.
Із таким показником він увійшов до трійки кращих гравців команди. Після цієї поразки клуб Кравця знову опустився в зону вильоту, але від рятівного місця його відділяє лише одне очко.
Підкреслимо, що це перший гол форварда в професійній кар'єрі з пенальті.
Гол Кравця дивіться відео: