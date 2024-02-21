2 февраля британский болтливый боксер получил серьезное рассечение над правым во время одного из спаррингов. Из-за этого пришлось перенести поединок против Александра Усика, который должен был состояться 17 февраля. Теперь боксеры выйдут в ринг 18 мая в Саудовской Аравии.

Читайте также Проиграет и завершит карьеру в мае: бывший чемпион мира сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

На каком автомобиле ездил чемпион мира

Однако далеко не все верят в то, что поединок Усик – Фьюри таки состоится весной 2024-го. Многие уверены, что Тайсон снова найдет причину, которая отсрочит бой. Хотя в этом случае британец должен будет оплатить штраф.

Есть и позитив в переносе встречи. Усик может насладиться отдыхом в семейном кругу, где недавно произошло пополнение. У боксера родилась дочь, которой дали имя Мария. Девочку уже окрестили. Зато Фьюри возобновил подготовку к бою.

Уже отмечалось, что Усик имеет самый большой в своей карьере контракт за бой против Фьюри. Поэтому может солидно обогатиться. Александр благодаря своему труду может многое себе позволить в финансовом плане. Однако раньше такой возможности у чемпиона мира не было.

Первая зарплата Усика в жизни составила 37-39 гривен, за которые сейчас мало что можно купить в магазине. Теперь стало известно, какая первая машина была в жизни боксера.

ВАЗ 2106,

– первый автомобиль Александра.

Теперь чемпион мира ездит на элитных автомобилях, которые заслужил.

Например, в 2023-м году Усик приобрел себе роскошный BMW M760Li xDrive 2022-го года выпуска. В базовой комплектации такой автомобиль стоит не менее 120 тысяч долларов.