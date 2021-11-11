Первые тренировки были на улице, – Захареев рассказал о первых шагах в боксе

Чемпион мира Юрий Захареев рассказал о своих начинаниях в боксе. На старте своей карьеры он даже подумать не мог, что все пойдет так далеко.

"Сначала у нас не было ничего"

Юрий рассказал, что начал заниматься боксом в 10 лет. Чемпион тренировался на улице, поскольку не было помещения для занятий спортом.

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Сначала у нас не было вообще ничего – зала даже не было, тренировались на улице. Тогда не планировали заходить так далеко,

– рассказал Захареев.

Потом тренер Игорь Юрескул решил вывезти своих подопечных на обычные спарринги, чтобы посмотреть, что умеют его воспитанники.

"Потом начали ездить в другие залы, смотреть, как там занимаются ребята, стоять с ними в парах, тренироваться. Он возил нас по всем залам в Одесской области. Так у нас с ребятами проявился интерес этим заниматься", – вспоминает спортсмен.

А дальше начались чемпионаты области – первые соревнования для Юрия. Конечно, хороших результатов никто из подопечных Юрескула не продемонстрировал, так как всем не хватало опыта.

"Постепенно мы начали проявлять себя: область, первые поездки на чемпионат Украины, на которых занимали третье место, вторые. Так вот набирались опыта и продолжали расти над собой", – отметил боксер.