Трансферный бум
"Моряками" стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузик, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Белошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.
К слову Молодой талант Динамо может стать одноклубником Роналду
Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022. Добавим, что первый матч в новом чемпионате Украины Черноморец проведет 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской Десной.
Ультрас Черноморца против Динамо
- 17 июля фанаты Черноморца прибыли на тренировочную базу клуба, чтобы пообщаться с руководством и игроками команды. Недовольство фанатского актива одесситов вызвало назначение главного тренера.
- Тренер Юрий Мороз перебрался из ликвидированной молодежной команды Динамо в Черноморец. Этот факт не понравился ультрас клуба.
- Главное требование болельщиков – тренеры и игроки, которые имеют отношение к киевскому клубу, должны покинуть команду до начала чемпионата.
- В противном случае ультрас оставляют за собой право срывать домашние матчи Черноморца в Одессе. Фанаты намекнули, что в случае отклонения требований "моряки" будут принимать соперников за пределами Южной Пальмиры.