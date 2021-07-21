Трансферный бум

"Моряками" стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузик, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Белошевский, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

К слову Молодой талант Динамо может стать одноклубником Роналду

Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022. Добавим, что первый матч в новом чемпионате Украины Черноморец проведет 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской Десной.

Ультрас Черноморца против Динамо