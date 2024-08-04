Украина, я везу "золото" домой, – Магучих эмоционально обратилась к украинцам после медали Игр
Источник:Ярослава Магучих
Ярослава Магучих завоевала свою вторую медаль Олимпийских игр. Украинская легкоатлетка стала чемпионкой Олимпиады в Париже.
В Токио Ярослава Магучих получила "бронзу". Теперь в свой багаж украинка добавила еще и золотую награду.
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Первые эмоции олимпийской чемпионки
Украинская легкоатлетка закончила финал по прыжкам в высоту с результатом 2 метра. Идентичную высоту продемонстрировала австралийка Никола Олислагерс, которая стала второй. Третье место поделили другая украинка Ирина Геращенко и австралийка Элеанора Паттерсон. У обеих атлеток показатель 1,95 метра.
После победы Магучих выложила короткое видео в своем аккаунте в инстаграме. Ярослава обратилась к украинцам.
Украина, я везу "золото" домой!
– сказала Магучих.
Видео эмоций Ярославы Магучих
После финала Геращенко и Магучих тепло обнялись и покрыли свои спины национальными флагами.
Добавим, что через несколько минут Михаил Кохан принес Украине третью медаль Игр-2024 4 августа. Спортсмен завоевал "бронзу" в метании молота.