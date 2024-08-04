Украина, я везу "золото" домой, – Магучих эмоционально обратилась к украинцам после медали Игр

Ярослава Магучих завоевала свою вторую медаль Олимпийских игр. Украинская легкоатлетка стала чемпионкой Олимпиады в Париже.

В Токио Ярослава Магучих получила "бронзу". Теперь в свой багаж украинка добавила еще и золотую награду.

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Первые эмоции олимпийской чемпионки

Украинская легкоатлетка закончила финал по прыжкам в высоту с результатом 2 метра. Идентичную высоту продемонстрировала австралийка Никола Олислагерс, которая стала второй. Третье место поделили другая украинка Ирина Геращенко и австралийка Элеанора Паттерсон. У обеих атлеток показатель 1,95 метра.

После победы Магучих выложила короткое видео в своем аккаунте в инстаграме. Ярослава обратилась к украинцам.

Украина, я везу "золото" домой!

– сказала Магучих.

Видео эмоций Ярославы Магучих

После финала Геращенко и Магучих тепло обнялись и покрыли свои спины национальными флагами.

Добавим, что через несколько минут Михаил Кохан принес Украине третью медаль Игр-2024 4 августа. Спортсмен завоевал "бронзу" в метании молота.