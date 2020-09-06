Матч 1/8 фіналу US Open між Новаком Джоковічем та Пабло Каренньо-Буста закінчився скандалом. Першу ракетку світу дискваліфікували.

Новак Джоковіч програв свою подачу при рахунку 5:5 в першому сеті. після цього він вирішив вибити м'яч в стіну. Однак той влучив у лінійну арбітерку.

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М'яч влучив їй у шию. Після цього вона впала на корт та почала кашляти. Тож її вивели з корту.

First his shoulder and now this.@DjokerNole has accidentally hit a line judge.



What will be the punishment?#USOpen pic.twitter.com/PO5mNVo3G6 — Tennis Channel (@TennisChannel) September 6, 2020

Головний арбітр та супервайзери довго намагалися вирішити ситуацію. І вони прийняли рішення дискваліфікувати Новака Джоковіча.

Тож в цьому сезоні Джоковічу не вдасться зібрати Grand Slam. Він виграв Australian Open, "Вімблдон" був скасований. Попереду ж залишився лише "Ролан Гаррос"