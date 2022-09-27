На первом месте всегда были деньги, – рассказал Гвоздик, почему решил вернуться на ринг

Александр Гвоздик в этом году может возвратиться на ринг. Боксер надеется, что это произойдет в ноябре.

Гвоздик: Если кому это не нравится, то извините

В интервью для сайта 24 канала Александр Гвоздик рассказал о своем возвращении на ринг. Боксер признался, что именно вынудило восстановить его спортивную карьеру.

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Я вам говорил, что это был комплекс причин, по которым я закончил карьеру. Во-первых, это поражение. Это влияет на деньги, которые ты зарабатываешь. А я всегда говорил, что я здесь не только через пояса… Я не могу сказать, что у меня нет своего эго. Потому что, конечно, да – я хочу быть чемпионом, я хочу пояса,

– сказал Гвоздик.

"Но на первом месте для меня всегда были деньги в профессиональном боксе. И, если кому-то это не нравится, то извините. Я просто говорю так, как это на самом деле. И мне кажется, что так действительно для всех. Кроме тех, кто просто ... Просто все боксеры знают, что об этом говорить нельзя. Если ты хочешь сражаться за медали, оставайся в любительском боксе", – отметил Александр.

Напомним, что Александр решил повесить варежки на гвоздь в июне 2020 года. В своем последнем поединке он уступил россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном поединке.

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