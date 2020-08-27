Одесский "Черноморец" усилился тремя игроками, которые раньше играли в УПЛ, Пидкивкой, Козаком, Валеевым и еще одним футболистом "Металлиста-1925" Поспеловым. Футболисты смогут помочь клубу уже в стартовом туре Первой лиги против "Авангарда".

О трансферах "Черноморца" сообщает Sport Arena. Подробности сделок не разглашаются.

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Кого подписал "Черноморец"

Роман Пидкивка ("Арсенал")

Артем Козак ("Карпаты")

Ринар Валеев ("Оболонь")

Дмитрий Поспелов ("Металлист-1925")

Из всех футболистов наиболее опытным является именно экс-полузащитник "Оболони", который ранее уже выступал за клуб из Одессы.

Что известно о новобранцах клуба

Роман Пидкивка – воспитанник "Карпат", который в 2013 году дебютировал в УПЛ в матче против "Ворсклы". Играл за сборную Украины (U-16, U-19, U-20, U-21). Последним клубом был киевский "Арсенал". В прошлом сезоне Пидкивка сыграл 10 матчей в УПЛ, где пропустил 16 голов и в одной встрече оставил свои ворота "сухими". Артем Козак является воспитанником футбола на Волыни. Впоследствии был приглашен в академию киевского "Динамо". Затем снова вернулся в родной "БРВ-ВИК". В 2016 году подписал контракт с греческим ПАОКом, где в сезоне 2016/17 годов стал серебряным призером молодежного чемпионата Греции, а в следующем сезоне – победителем этого турнира. Зимой 2019 года появился в заявке "Арсенала", а затем подписал соглашение с львовскими "Карпатами". За которые сыграл 10 матчей и отметился 1 голом. Дмитрий Поспелов выступал за "Туран" из Азербайджана. В сезоне 2013/14 играл за второлиговую одесскую команду "Реал Фарма". А в течение 2016/18 годов был основным игроком одесского клуба "Жемчужина". В составе которой в сезоне 2016/17 стал победителем Второй лиги и вместе с клубом вышел в Первую лигу Украины. В июле 2018 года Дмитрий Поспелов перешел в харьковский "Металлист 1925", который завоевал право выступать в Первой лиге 2018/19. В прошлом сезоне забил 6 голов в 24 матчах в Первой лиге. Можно сказать, что Поспелов хорошо знаком с одесским футболом. Ринар Валеев известен выступлениями в составе таких украинских клубов, как киевская "Оболонь", алчевская "Сталь", одесский "Черноморец", криворожский "Кривбасс" и донецкий "Олимпик". 33-летний футболист является серебряным призером Кубка Интертото и дважды полуфиналистом Кубка Украины. Поиграл в Казахстане, Беларуси и Грузии.

Добавим, что в прошлом сезоне "Черноморец" финишировал на десятом месте в Первой лиге. В стартовом туре нового чемпионата команда Сергея Ковальца 29 августа сыграет с "Авангардом".