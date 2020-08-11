Несколько месяцев назад стало известно о возможном слиянии "Олимпика" и "Черноморца" в единый футбольный клуб.

Журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил в своем Twitter, что в будущем сезоне команда будет базироваться в Киеве.

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"Олимпик" в следующем сезоне не будет менять ни названия, ни города, ни стадиона. Под привычным брендом команда и дальше будет выступать на столичном "Динамо" имени Лобановского", – написал журналист.

Проблема со стадионом в Одессе

Одной из проблем, с которой столкнулся владелец "Олимпика" Владислав Гельзин, стал стадион "Черноморец" в Одессе. Арену несколько раз выставляли на аукцион, однако никто ее так и не купил. Пока с 21 попытки ее не купила американская компания Allrise Capital Inc, заплатив 193,8 миллиона гривен.

Представитель американской компании в Украине заявил, что владельцы не против приобрести и сам клуб "Черноморец" в Одессе. Однако после этих слов, никаких больше движений в этом осуществлено не было.

Что известно о ФК "Черноморец"?

Владельцем футбольного клуба "Черноморец" является Леонид Климов. Он президент команды с 1998 года. Он также президент "Имэксбанка", а в свое время был депутатом от "Партии регионов" (с 2002 по 2014 год). В 2014 году был избран по одномандатному избирательному округу. В 2019 году проиграл на выборах в Одессе.

С 25 декабря 2014 года стадион "Черноморец" был единственным обеспечением по кредитам, которые выдал 41 компании обанкротившийся "Имэксбанк". Все эти компании связаны с бывшим нардепом Климовым, таким образом бизнесмен сумел вывести из финучреждения 8,3 миллиарда гривен.