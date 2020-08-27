Одеський "Чорноморець" підсилився трьома гравцями, які раніше грали в УПЛ, Підківкою, Козаком, Валєєвим та ще одним футболістом "Металіста-1925" Поспєловим. Футболісти зможуть допомогти клубу вже у стартовому турі Першої ліги проти "Авангарду".

Про трансфери "Чорноморця" повідомляє Sport Arena. Подробиці угод не розголошуються.

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Кого підписав "Чорноморець"

Роман Підківка ("Арсенал")

Артем Козак ("Карпати")

Рінар Валєєв ("Оболонь")

Дмитро Поспєлов ("Металіст-1925")

Із усіх футболістів найбільш досвідчений є саме експівзахисник "Оболоні", який раніше вже виступав за клуб з Одеси.

Що відомо про новобранців клубу

Роман Підківка – вихованець "Карпат", який у 2013 році дебютував в УПЛ у матчі проти "Ворскли". Грав за збірну України (U-16, U-19, U-20, U-21). Останнім клубом був київський "Арсенал". У минулому сезоні Підківка зіграв 10 матчів в УПЛ, де пропустив 16 голів та в одній зустрічі залишив свої ворота "сухими". Артем Козак є вихованцем футболу у Волині. Згодом був запрошений у академію київського "Динамо". Потім знову повернувся у рідний "БРВ-ВІК". У 2016 році підписав контракт з грецьким ПАОКом, де у сезоні 2016/17 років став срібним призером молодіжного чемпіонату Греції, а наступного сезону – переможцем цього турніру. Взимку 2019 року з'явився у заявці "Арсеналу", а згодом підписав угоду з львівськими "Карпатами". За які зіграв 10 матчів та відзначився 1 голом. Дмитро Поспєлов виступав за "Туран" із Азербайджану. У сезоні 2013/14 грав за друголігову одеську команду "Реал Фарма". А протягом 2016/18 років був основним гравцем одеського клубу "Жемчужина". У складi якої у сезоні 2016/17 став переможцем Другої ліги і разом з клубом вийшов до Першої ліги України. У липні 2018 року Дмитро Поспєлов перейшов в харківський "Металіст 1925", який завоював право виступати у Першій лізі 2018/19. У минулому сезоні забив 6 голів у 24 матчах у Першій лізі. Можна сказати, що Поспєлов добре знайомий з одеським футболом. Рінар Валєєв відомий виступами у складі таких українських клубів, як київська "Оболонь", алчевська "Сталь", одеський "Чорноморець", криворізький "Кривбас" та донецький "Олімпік". 33-річний футболіст є срібним призером Кубка Інтертото та двічі півфіналістом Кубка України. Пограв у Казахстані, Білорусі та Грузії.

Додамо, що у минулому сезоні "Чорноморець" фінішував на десятому місці в Першій лізі. У стартовому турі нового чемпіонату команда Сергія Ковальця 29 серпня зіграє з "Авангардом".