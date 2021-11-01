Вылет Свитолиной из топ-10

В мае 2017 года Свитолиной удалось подняться с 11-го места на шестое в рейтинге WTA. На протяжении четырех с половиной лет украинка уверенно держалась в топ-10 и входила в топ-3.

В обновленном рейтинге Элина Свитолина опустилась на 8 позиций и занимает 14-е место.

Кстати, Свитолина первой среди теннисистов получит именную звезду в Киеве

Падение Светолиной в рейтинге WTA связано с потерей 1080 очков, которые украинка завоевала за участие в финале Итогового турнира, который состоялся в 2019 году. Поскольку с момента проведения последнего турнира уже прошло два года, эти очки аннулировались.

К тому же, за последний год Элина одержала победу лишь на одном турнире – в Чикаго в августе 2021-го.

Марта Костюк установила новый личный рекорд, украинская теннисистка поднялась с 55-й на 50-ю позицию. Ангелина Калинина также сумела улучшить свое место в рейтинге, очутившись на 57 месте.

Большой регресс продемонстрировала Даяна Ястремская, украинка опустилась на 21 позицию.

Обновленный рейтинг WTA

Эшли Барти (Австралия) – 7701 Арина Сабаленко (Беларусь) – 6150 Барбора Крейчикова (Чехия) – 4708, +1 Каролина Плишкова (Чехия) – 4695, -1 Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4425 Мария Саккари (Греция) – 3985, +1 Онс Жабер (Тунис) – 3455, +1 Анетт Контавейт (Эстония) – 3416, +6 Анжелик Кербер (Германия) – 3320, +3 Ига Швентек (Польша) – 3306, +1

14. Элина Свитолина (Украина) – 3016, -8

50. Марта Костюк (Украина) – 1215, +5

57. Ангелина Калинина (Украина) – 1135, +2

100. Даяна Ястремская (Украина) – 798, -21

113. Леся Цуренко (Украина) – 667, +14

129. Екатерина Козлова (Украина) – 593, +3

179. Екатерина Завацкая (Украина) – 401, -8

188. Дарья Снигур (Украина) – 379, -4