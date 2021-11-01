Вылет Свитолиной из топ-10
В мае 2017 года Свитолиной удалось подняться с 11-го места на шестое в рейтинге WTA. На протяжении четырех с половиной лет украинка уверенно держалась в топ-10 и входила в топ-3.
В обновленном рейтинге Элина Свитолина опустилась на 8 позиций и занимает 14-е место.
Кстати, Свитолина первой среди теннисистов получит именную звезду в Киеве
Падение Светолиной в рейтинге WTA связано с потерей 1080 очков, которые украинка завоевала за участие в финале Итогового турнира, который состоялся в 2019 году. Поскольку с момента проведения последнего турнира уже прошло два года, эти очки аннулировались.
К тому же, за последний год Элина одержала победу лишь на одном турнире – в Чикаго в августе 2021-го.
Марта Костюк установила новый личный рекорд, украинская теннисистка поднялась с 55-й на 50-ю позицию. Ангелина Калинина также сумела улучшить свое место в рейтинге, очутившись на 57 месте.
Большой регресс продемонстрировала Даяна Ястремская, украинка опустилась на 21 позицию.
Обновленный рейтинг WTA
- Эшли Барти (Австралия) – 7701
- Арина Сабаленко (Беларусь) – 6150
- Барбора Крейчикова (Чехия) – 4708, +1
- Каролина Плишкова (Чехия) – 4695, -1
- Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4425
- Мария Саккари (Греция) – 3985, +1
- Онс Жабер (Тунис) – 3455, +1
- Анетт Контавейт (Эстония) – 3416, +6
- Анжелик Кербер (Германия) – 3320, +3
- Ига Швентек (Польша) – 3306, +1
14. Элина Свитолина (Украина) – 3016, -8
50. Марта Костюк (Украина) – 1215, +5
57. Ангелина Калинина (Украина) – 1135, +2
100. Даяна Ястремская (Украина) – 798, -21
113. Леся Цуренко (Украина) – 667, +14
129. Екатерина Козлова (Украина) – 593, +3
179. Екатерина Завацкая (Украина) – 401, -8
188. Дарья Снигур (Украина) – 379, -4
- Последний турнир с участием Светолиной – соревнование в Тенерифе. Украинка вылетела в первом же раунде от колумбийки Камилы Осорио.
- После поражения в турнире Тенерифе Свитолина сообщила о прекращении сотрудничества со своим тренером Эндрю Бэтлсом.