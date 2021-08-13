Роналду не смог ответить на вопрос

Роналду приехал в Манчестер талантливым футболистом, но еще не стал звездой мирового масштаба. Также Криштиану имел заметные проблемы с английским.

Кстати Безумная мечта президента: Роналду может перейти в ПСЖ к Месси и Неймару

Легенда МЮ Гари Невилл по просьбе журналистов пригласил Роналду на флеш-интервью. Тогда португалец стал игроком матча.

Роналду сразу предупредил Невилла, что не знает английского, на что тот посоветовал Роналду сказать: "Я получил удовольствие от игры". После этого футболисты посмеялись.

Роналду же решил взять инициативу на себя и сказал, что это была хорошая и важная игра. Журналист спросил у Роналду, становится ли он более уверенным с каждой игрой.

Этот вопрос загнал в угол Роналду, который не понял его. На помощь пришел Невилл, который ответил за Криштиану.