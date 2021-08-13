Роналду не зміг відповісти на запитання
Роналду приїхав у Манчестер талановитим футболістом, але ще не став зіркою світового масштабу. Також Кріштіану мав помітні проблеми з англійською.
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Легенда МЮ Гарі Невілл на прохання журналістів запросив Роналду на флеш-інтерв'ю. Тоді португалець став гравцем матчу.
Роналду відразу попередив Невілла, що не знає англійської, на що той порадив Роналду сказати: "Я отримав задоволення від гри". Після цього футболісти посміялися.
Роналду ж вирішив взяти ініціативу на себе та сказав, що це була хороша та важлива гра. Журналіст запитав у Роналду, чи стає він більш впевненим з кожною грою.
Це запитання загнало в кут Роналду, який не зрозумів його. На допомогу прийшов Невілл, який відповів за Кріштіану.
- Роналду виступав за Манчестер Юнайтед до 2009 року. Разом з англійським клубом Кріштіану виграв Лігу чемпіонів та АПЛ. Згодом португалець перейшов у Реал.