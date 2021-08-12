В 2015 году Месси стал победителем "Золотого мяча", набрав 41,3% голосов. Роналду стал вторым в голосовании (27,7%), а Неймар – третьим (7,8%). С тех пор президента ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи просто грезил тем, чтобы собрать этих трех игроков в одной команде. Летом 2022 года его мечта может стать реальностью.

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По данным As, ПСЖ рассматривает вариант, по которому другой звездный игрок команды Мбаппе летом 2022 года покинет клуб. У него заканчивается контракт, а новые переговоры пока не дали результата. Вполне вероятно, что Мбаппе перейдет в Реал.

Поэтому заменить Мбаппе призван именно Роналду. У него тоже летом 2022 года заканчивается контракт с Ювентусом. Поэтому Роналду перейдет бесплатно (если не учитывать комиссионные агенту и бонус самому игроку). И его агент Жорже Жезуш уже знает об интересе со стороны ПСЖ.

Роналду к тому времени будет 37 лет. И сам футболист говорил, что планирует выступать до 39 лет как минимум. Поэтому может подписать контракт с ПСЖ на два сезона перед тем, как закончить карьеру (или отправиться выступать в чемпионаты США или Катара). А Нассер Аль-Хелаифи воплотит свою безумную мечту в жизнь, которая еще несколько месяцев назад казалась несбывшейся.