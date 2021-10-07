Первая встреча: Свитолина узнала соперницу на турнире в Индиан-Уэллс

В пятницу, 8 октября, свой путь на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе начинает Элина Свитолина. Первая ракетка Украины сыграет в 1/32 финала.

Непростой стартовый матч для украинки

Элина Свитолина – единственная среди украинских теннисисток, которая начинает свое выступление на американском турнире со стадии 1/32 финала. Уже в стартовом поединке украинка встретится с соперницей топ-60 рейтинга WTA.

Примечательно Марта Костюк одержала волевую победу на старте турнира в США

Первой соперницей Свитолиной будет обладательница wild card из Чехии Тереза ​​Мартинцова. Это будет первое противостояние между этими теннисистками. Представительница Чехии уже проверила корт в США. Мартинцова прошла первый круг соревнований, одолев в двух сетах американку Эшлин Крюгер (6:2, 7:6).

Тереза ​​занимает 52 место в рейтинге WTA. В последних 5 матчах чешская теннисистка одержала три победы и дважды проиграла. Свитолина же показывает идентичную статистику в пяти поединках. Первая ракетка Украины в последней встрече в 1/4 финала в Чикаго уступила туниске Он Жабер.

Из пяти украинок на корт не выходили только Свитолина и Даяна Ястремская, которая сыграет 7 октября против теннисистки из Франции Эльзы Жаке.

Екатерина Козлова и Ангелина Калинина не смогли пройти первый круг соревнований.

Только Марта Костюк прошла в следующий раунд после победы над китаянкой Шуай Чжэн.

До начала соревнований Украина повторила рекорд по количеству теннисисток в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе – пять спортсменок.

Победительница поединка Свитолина – Мартинцова встретится в 1/16 финала с триумфатором матча Сорана-Михаэла Кырстя (Румыния) – Мисаки Дои (Япония).