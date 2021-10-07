Непростий стартовий матч для українки
Еліна Світоліна – єдина серед українських тенісисток, яка починає свій виступ на американському турнірі зі стадії 1/32 фіналу. Вже у стартовому поєдинку українка зустрінеться з суперницею топ-60 рейтингу WTA.
Варте уваги Марта Костюк здобула вольову перемогу на старті турніру у США
Першою суперницею Світоліної буде володарку wild card із Чехії Тереза Мартінцова. Це буде перше протистояння між цими тенісистками. Представниця Чехії вже перевірила корт у США. Мартінцова пройшла перше коло змагань, здолавши у двох сетах американку Ешлін Крюгер (6:2, 7:6).
Тереза посідає 52 місце у рейтингу WTA. В останніх 5 матчах чеська тенісистка здобула три перемоги та двічі програла. Світоліна ж показує ідентичну статистику у п'яти поєдинках. Перша ракетка України в останній зустрічі в 1/4 фіналу у Чикаго поступилась тунісці Он Жабер.
- Із п'яти українок на корт не виходили лише Світоліна та Даяна Ястремська, яка зіграє 7 жовтня проти тенісистки з Франції Ельзи Жакемо.
- Катерина Козлова та Ангеліна Калініна не змогли пройти перше коло змагань.
- Лише Марта Костюк пройшла у наступний раунд після перемоги над китаянкою Шуай Чжен.
- До початку змагань Україна повторила рекорд за кількістю тенісисток в основній сітці турніру в Індіан Веллс – п'ять спортсменок.