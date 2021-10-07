Вылет двух украинок

Первой соперницей 24-летней Ангелины Калининой была Шелби Роджерс. Американка в двух сетах справилась с украинкой. Калинина была близка к тому, чтобы взять первую партию, переведя игру в тай-брейк. Роджерс уверенно разобралась с соперницей из Украины – 7:2.

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Первый сет был за представительницей из США – 7:6. Вторая партия была еще более легкой для американки – 6:2. Ангелина боролась до конца. Об этом свидетельствует последний затяжной гейм, когда Шелби взяла партию лишь после третьего матч-пойнта.

Калинина прекратила свои выступления на Индиана-Уэллс. Другой украинкой, которая покинула турнир в первом круге, стала Екатерина Козлова. 27-летняя украинская теннисистка не справилась с россиянкой Людмилой Самсоновой. Матч тоже завершился по итогам двух сетов – 4:6, 6:7. Украинка перевела игру во второй партии на тай-брейк, но уступила россиянке с отставанием в два результативные розыгрыши.