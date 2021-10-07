Марта Костюк (Украина) – Шуай Чжэн (Китай) 2:1 (6:3, 1:6, 6:2)

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Именно столько времени понадобилось украинке, чтобы вырвать победу в первом круге. Стартовый гейм остался с брейком за китаянкой. До седьмого гейма девушки показывали равную игру и по очереди брали розыгрыши, проиграв по одной своей подачи.

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Все изменилось в седьмом гейме, когда Костюк на подаче соперницы взяла розыгрыш и второй раз вышла вперед в счете – 4:3. Своего 19-летняя украинка уже не упустила. Она уверенно взяла три гейма подряд, два из которых были на подаче Чжэн. В итоге – 6:3.

Второй сет начался по сценарию первого, но уже с выигранного гейма для украинки. Но он стал первым и последним для нее в этой партии. Марта полностью провалила сет, отдав сопернице три свои подачи и шесть подряд геймов – 1:6.

Все решалось в третьем сете. Костюк убедительно повела в счете – 4:0. Только в первом гейме китаянка навязала борьбу, остальные три гейма были провальными для Шуай.

Далее представительнице Китая удалось несколько сократить преимущество в счете до двух геймов – 4:2. Но это были последние геймы Шуай в этом матче. Костюк взяла два гейма подряд, а последний только после третьей подачи на матч – 6:2. Марта искренне обрадовалась победе, разделив радостные эмоции с мамой, которая одновременно является ее тренером.

Марта Костюк вышла в следующий раунд турнира. Она пока единственная из украинок, которая одолела первый круг. Свой поединок 1/64 турнира еще не сыграла Дайана Ястремская, которая 7 октября сыграет против теннисистки из Франции Эльзы Жаке.

В 1/32 финала на Костюк ждет очень сложный экзамен с титулованной румынкой Симоной Халеп. Матч состоится 8 октября. На этой стадии в борьбу вступает другая украинка Элина Свитолина.