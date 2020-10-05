Украинский боец по смешанным единоборствам Марина Мороз объявила о первом бое после карантина. Украинка проведет его в Лас-Вегасе против спортсменки из Бразилии Таили Сантос.

Украинка наконец возвращается в октагон после длительного перерыва связанной с пандемией коронавируса. Марина Мороз в своем Instagram сообщила, что до конца 2020 года проведет бой против бразильянки.

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Дата боя

Поединок состоится в Лас-Вегасе 5 декабря. В активе Таили Сантос лишь одно поражение в карьере и 16 побед. Бразильянка Сантос свой последний бой провела 15-го июля 2020 года. В поединке она победила Молли Макканн по единогласному решению судей.

У Марины Мороз чуть хуже статистика – 10 побед и 3 поражения.

Ранее Мороз должна была провести бой с Монтаной де ла Роса на турнире UFC 5-го сентября, но не сумела принять участие в турнире из-за проблем с визой.