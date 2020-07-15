Марина Мороз считает, что боксер в бою без правил будет много передвигаться, чтобы борец не сумел его поймать, но это не привело бы к чему-то хорошему для первого, сообщает "Сегодня".

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Мнение бойца UFC

По ее словам, борец в любом случае найдет выход, как положить Усика в партер. Она полагает, что преимущество в таком поединке будет на стороне борца вольного стиля.

Боксеры больше двигаются в лодочке, поэтому их легко поймать на этом движении – когда они в прыжке. Я сама долго привыкала к этому. Была ситуация, когда влетали в ноги так, что звезды видела, а потом приземлялась,

– заявила Мороз.

Добавим, что ранее украинского боксера вызвал на бой без правил борец Богдан Грицай. Тогда Усик отказался от такого предложения, аргументируя это тем, что живет по правилам. После этого Грицай повторно предложил Усику драку.

Достижения Марины Мороз: главное