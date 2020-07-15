Боец смешанных единоборств Марина Мороз поделилась со всеми соперником, который может победить боксера Александра Усика. Спортсменка считает, что боксеру будет сложно составить конкуренцию борцу, который представляет вольную борьбу.
Марина Мороз считает, что боксер в бою без правил будет много передвигаться, чтобы борец не сумел его поймать, но это не привело бы к чему-то хорошему для первого, сообщает "
Сегодня".
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По ее словам, борец в любом случае найдет выход, как положить Усика в партер. Она полагает, что преимущество в таком поединке будет на стороне борца вольного стиля.
Боксеры больше двигаются в лодочке, поэтому их легко поймать на этом движении – когда они в прыжке. Я сама долго привыкала к этому. Была ситуация, когда влетали в ноги так, что звезды видела, а потом приземлялась,
– заявила Мороз.
Добавим, что ранее украинского боксера вызвал на бой без правил борец Богдан Грицай. Тогда Усик отказался от такого предложения, аргументируя это тем, что живет по правилам. После этого Грицай повторно предложил Усику драку.
Достижения Марины Мороз: главное
Чемпионка Украины и Кубка мира по кикбоксингу, чемпионка Украины по боксу среди юниоров.
Марина Мороз дебютировала в смешанных единоборствах в 2013 году на турнире Oplot Challenge 89. Она досрочно победила и следующие пять поединков.
В 2015 году Марина подписала контракт с UFC и стала первой украинкой в этой лиге.
Первый бой в UFC Марина провела уже в апреле. Победила украинка соперницу Джоанну Калдервуд, которая еще ни разу не потерпела поражения (9-0 на момент боя). За что Марина Мороз получила звание "болевой вечера" и вознаграждение.
В августе на UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira потерпела первое поражение в карьере от канадки Валери Леторно по решению судей.
В июне 2017 года Марина Мороз столкнулась с бывшей чемпионкой UFC Карлой Эспарза на UFC Fight Night: Chies vs. Lee. Она проиграла бой единогласным решением судей.
На начало 2018 года, она занимала 15 место в официальных рейтингах UFC Strawweight.