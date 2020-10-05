Перша українка в UFC Мороз повертається в октагон: дата та суперниця
Українська бійчиня зі змішаних єдиноборств Марина Мороз оголосила про перший бій після карантину. Українка проведе його у Лас-Вегасі проти спортсменки з Бразилії Таїли Сантос.
Українка нарешті повертається в октагон після тривалої перерви пов'язаної з пандемією коронавірусу. Марина Мороз у своєму Instagram повідомила, що до кінця 2020 року проведе бій проти бразилійки.
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Дата бою
Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі 5 грудня. У активі Таїли Сантос лише одна поразка у кар'єрі та 16 перемог. Бразилійка Сантос свій останній бій провела 15-го липня 2020 року. У поєдинку вона перемогла Моллі Макканн за одноголосним рішенням суддів.
У Марини Мороз трохи гірша статистика – 10 перемог та 3 поразки.
Раніше Мороз мала провести бій з Монтаною де ла Роса на турнірі UFC 5-го вересня, але не зуміла взяти участь в турнірі через проблеми з візою.
Востаннє українка виходила в октагон 14-го березня 2020-го року на турнірі UFC Fight Night 170 і перемогла суперницю з Бразилії Майру Буену Сілву. Поєдинок тривав усі три відведених раунди. Мороз завдала Сілві першої поразки в кар'єрі.
Перемогу українська спортсменка здобула одноголосним рішенням суддів. Ця перемога стала для українки другою в UFC поспіль.
Кар'єра Марини Мороз
- Чемпіонка України та Кубка світу з кікбоксингу, чемпіонка України з боксу серед юніорів, фіналістка чемпіонату та Кубку України з боксу серед студентів.
- Марина Мороз дебютувала у змішаних єдиноборствах у 2013 році на турнірі Oplot Challenge 89. Марина виграла достроково і наступні п'ять боїв.
- У 2015 році Марина підписує контракт з UFC, тоді вона стала першою українкою в UFC.
- Перший бій в UFC Марина провела вже у квітні на UFC Fight Night - Gonzaga vs. Cro Cop 2 в Польщі. Перемогла українка суперницю Джоанну Калдервуд, яка ще жодного разу не зазнавала поразок (9-0 на момент бою). За що Марина Мороз отримала звання "больового вечора" та винагороду.
- У серпні на UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira зазнала першої поразки в кар'єрі від канадки Валері Леторно за рішенням суддів.
- У червні 2017 року Марина Мороз зіткнулася з колишньою чемпіонкою UFC Карлою Еспарзою на UFC Fight Night: Chies vs. Lee. Вона програла бій одностайним рішенням суддів.
- На початок 2018 року, вона займала 15 місце в офіційних рейтингах UFC Strawweight.