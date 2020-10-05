Українська бійчиня зі змішаних єдиноборств Марина Мороз оголосила про перший бій після карантину. Українка проведе його у Лас-Вегасі проти спортсменки з Бразилії Таїли Сантос.

Українка нарешті повертається в октагон після тривалої перерви пов'язаної з пандемією коронавірусу. Марина Мороз у своєму Instagram повідомила, що до кінця 2020 року проведе бій проти бразилійки.

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Дата бою

Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі 5 грудня. У активі Таїли Сантос лише одна поразка у кар'єрі та 16 перемог. Бразилійка Сантос свій останній бій провела 15-го липня 2020 року. У поєдинку вона перемогла Моллі Макканн за одноголосним рішенням суддів.

У Марини Мороз трохи гірша статистика – 10 перемог та 3 поразки.

Раніше Мороз мала провести бій з Монтаною де ла Роса на турнірі UFC 5-го вересня, але не зуміла взяти участь в турнірі через проблеми з візою.

Востаннє українка виходила в октагон 14-го березня 2020-го року на турнірі UFC Fight Night 170 і перемогла суперницю з Бразилії Майру Буену Сілву. Поєдинок тривав усі три відведених раунди. Мороз завдала Сілві першої поразки в кар'єрі.

Перемогу українська спортсменка здобула одноголосним рішенням суддів. Ця перемога стала для українки другою в UFC поспіль.

Кар'єра Марини Мороз