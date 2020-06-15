"Доила коров и разгружала машины": первая украинка в UFC о непростом пути к успеху
Боец смешанных единоборств Марина Мороз поделилась со всеми своей сложной судьбой. Она спала в кладовке в тренажерном зале и была вынуждена разгружать машины с зерном.
Об этом откровенно рассказала девушка в своем Instagram. Историей спортсменки болельщики были поражены.
Читайте также Украинка Марина Мороз победила бразильянку и установила новый рекорд UFC: видео
Откровенное признание украинки
Многие люди не знают о жизни девушки до карьеры в UFC. Как призналась Марина, в соцсетях она выкладывает только лучшие моменты из своей жизни.
За восемь лет в смешанных единоборствах у девушки никогда не брали интервью представители украинских СМИ, не было спонсоров.
Благодаря своей настойчивости Марина Мороз стала первой и пока единственной украинкой в UFC.
По ее словам, многие люди врали Марине и использовали ее. Девушке пришлось жить в кладовке в тренажерном зале на полу.
Тяжелее всего мне было в 10 лет, я работала на ферме. Доила коров, работала в саду, разгружала машины с зерном,
– искренне рассказала Мороз.
Девушке снилось, что она будет профессиональным спортсменом в смешанных единоборствах. Ее часто спрашивают, как удавалось совмещать работу и тренировки, но она всегда отвечает, что нужны только желание и сила.
Достижения Марины Мороз: главное
- Чемпионка Украины и Кубка мира по кикбоксингу, чемпионка Украины по боксу среди юниоров.
- Марина Мороз дебютировала в смешанных единоборствах в 2013 году на турнире Oplot Challenge 89. Она досрочно победила и следующие пять поединков.
- В 2015 году Марина подписала контракт с UFC и стала первой украинкой в этой лиге.
- Первый бой в UFC Марина провела уже в апреле. Победила украинка соперницу Джоанн Калдервуд, которая еще ни разу не проигрывала (9-0 на момент боя). За что Марина Мороз получила звание "болевой вечера" и вознаграждение.
- В августе на UFC Fight Night: Holloway или Oliveira потерпела первое поражение в карьере от канадки Валери Летурно по решению судей.
- В июне 2017 года Марина Мороз столкнулась с бывшей чемпионкой UFC Карлой Эспарзой на UFC Fight Night: Chies vs. Lee. Она проиграла бой единодушным решением судей.
- На начало 2018 года, она занимала 15 место в официальных рейтингах UFC Strawweight.