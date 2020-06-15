Боец смешанных единоборств Марина Мороз поделилась со всеми своей сложной судьбой. Она спала в кладовке в тренажерном зале и была вынуждена разгружать машины с зерном.

Об этом откровенно рассказала девушка в своем Instagram. Историей спортсменки болельщики были поражены.

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Откровенное признание украинки

Многие люди не знают о жизни девушки до карьеры в UFC. Как призналась Марина, в соцсетях она выкладывает только лучшие моменты из своей жизни.

За восемь лет в смешанных единоборствах у девушки никогда не брали интервью представители украинских СМИ, не было спонсоров.

Благодаря своей настойчивости Марина Мороз стала первой и пока единственной украинкой в UFC.

По ее словам, многие люди врали Марине и использовали ее. Девушке пришлось жить в кладовке в тренажерном зале на полу.

Тяжелее всего мне было в 10 лет, я работала на ферме. Доила коров, работала в саду, разгружала машины с зерном,

– искренне рассказала Мороз.

Девушке снилось, что она будет профессиональным спортсменом в смешанных единоборствах. Ее часто спрашивают, как удавалось совмещать работу и тренировки, но она всегда отвечает, что нужны только желание и сила.

Достижения Марины Мороз: главное