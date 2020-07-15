Марина Мороз вважає, що боксер у бою без правил буде багато пересуватись, щоб борець не зумів його зловити, але це не призвело б до чогось хорошого для першого, повідомляє "Сегодня".

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Думка бійця UFC

За її словами, борець у будь-якому випадку знайде вихід, як покласти Усика в партер. Вона гадає, що перевага у такому поєдинку буде на стороні борця вільного стилю.

Боксери більше рухаються на човнику, тому їх легко зловити на цьому русі – коли вони в стрибку. Я сама довго звикала до цього. Була ситуація, коли влітали у ноги так, що зірки бачила, а потім приземлялася,

– заявила Мороз.

Додамо, що раніше українського боксера викликав на бій без правил борець Богдан Грицай. Тоді Усик відмовився від такої пропозиції, аргументуючи це тим, що живе за правилами. Після цього Грицай повторно запропонував Усику бійку.