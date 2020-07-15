Перша українка в UFC Мороз розповіла, хто може завдати поразки Усику
Боєць змішаних єдиноборств Марина Мороз поділилась із усіма суперником, який може перемогти боксера Олександра Усика. Спортсменка вважає, що боксеру буде складно скласти конкуренцію борцю, який представляє вільну боротьбу.
Досягнення Марини Мороз: головне
- Чемпіонка України та Кубка світу з кікбоксингу, чемпіонка України з боксу серед юніорів.
- Марина Мороз дебютувала у змішаних єдиноборствах у 2013 році на турнірі Oplot Challenge 89. Вона достроково перемогла і наступних п'ять поєдинків.
- У 2015 році Марина підписала контракт з UFC та стала першою українкою у цій лізі.
- Перший бій в UFC Марина провела вже у квітні. Перемогла українка суперницю Джоанну Калдервуд, яка ще жодного разу не зазнавала поразок (9-0 на момент бою). За що Марина Мороз отримала звання "больовий вечора" та винагороду.
- У серпні на UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira зазнала першої поразки в кар'єрі від канадки Валері Леторно за рішенням суддів.
- У червні 2017 року Марина Мороз зіткнулася з колишньою чемпіонкою UFC Карлою Еспарзою на UFC Fight Night: Chies vs. Lee. Вона програла бій одностайним рішенням суддів.
- На початок 2018 року, вона займала 15 місце в офіційних рейтингах UFC Strawweight.