Зинченко провел первую тренировку в составе Арсенала: яркие фото
Источник:ФК Арсенал
Александр Зинченко официально перешел из Манчестера Сити в лондонский Арсенал. Детали соглашения пока не разглашаются.
Зинченко понемногу привыкает к новой команде
Новичок Арсенала Александр Зинченко провел первую тренировку в лондонском клубе. В соцсетях команды опубликовали фото с участием украинского полузащитника.
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Занятие прошло через несколько часов после подписания контракта с лондонцами. Арсенал сейчас находится на собрании в США.
Зинченко на первой тренировке Арсенала / Фото ФК Арсенал
25-летний украинец может дебютировать за Арсенал в товарищеском матче с Челси. Этот поединок состоится 24 июля.
Первая тренировка для Александра / Фото ФК Арсенал
Переход Зинченко в Арсенал: главное
Напомним, что предыдущие пять сезонов Александр провел в составе Манчестер Сити, с которым выиграл четыре чемпионских титула в высшем английском дивизионе.
Ранее сообщалось, что Зинченко подписал соглашение с "канонирами" до конца 2026 года.
Сумма контракта пока также не разглашается. Отмечалось, что лондонскому клубу придется выложить за футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона предусмотрены бонусными выплатами.
В первом интервью украинца в Арсенале Александр отметил, что с детства мечтал выступать за лондонский клуб.
Тренер лондонского клуба Микель Артета верит, что новичок поможет команде вернуть менталитет победителя.