Лидер мирового теннисного рейтинга WTA Эшли Барти досрочно завершила сезон. Причиной такого решения теннисистки стала пандемия коронавируса.

Австралийка будет выступать на официальных соревнованиях в 2020 году. Об этом сообщила сама теннисистка в своем Instagram.

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Неожиданное решение

По словам Эшли Барти, принять такое решение было непросто. Теперь спортсменка с нетерпением ждет подготовки к следующему сезону. Теннисистка приняла такое решение из-за того, что здоровье ее семьи и команды всегда является более вывсоким приоритетом в жизни, чем теннисные соревнования.

Она искренне поблагодарила всех, кто ее поддерживал и ждет снова матчей при полных трибунах. В текущем сезоне 24-летняя Барти сыграла 14 матчей, в которых одержала 11 побед и только трижды проиграла соперницам. Эшли Барти сыграла на четырех турнирах – в Брисбене, Аделаиде (титул), Доха (полуфинал) и на Australian Open (полуфинал).

Теннисистка не будет защищать титул на Ролан Гаррос, который она выиграла в прошлом году. Еще одной причиной, повлиявшей на такое решение Барти, стала подготовка к предстоящим турнирам, которая не была проведена на все 100%.

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