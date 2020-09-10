Первая ракетка мира Барти завершила сезон: теннисистка не будет защищать титул на "Ролан Гаррос"
Лидер мирового теннисного рейтинга WTA Эшли Барти досрочно завершила сезон. Причиной такого решения теннисистки стала пандемия коронавируса.
Австралийка будет выступать на официальных соревнованиях в 2020 году. Об этом сообщила сама теннисистка в своем Instagram.
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Неожиданное решение
По словам Эшли Барти, принять такое решение было непросто. Теперь спортсменка с нетерпением ждет подготовки к следующему сезону. Теннисистка приняла такое решение из-за того, что здоровье ее семьи и команды всегда является более вывсоким приоритетом в жизни, чем теннисные соревнования.
Она искренне поблагодарила всех, кто ее поддерживал и ждет снова матчей при полных трибунах. В текущем сезоне 24-летняя Барти сыграла 14 матчей, в которых одержала 11 побед и только трижды проиграла соперницам. Эшли Барти сыграла на четырех турнирах – в Брисбене, Аделаиде (титул), Доха (полуфинал) и на Australian Open (полуфинал).
Теннисистка не будет защищать титул на Ролан Гаррос, который она выиграла в прошлом году. Еще одной причиной, повлиявшей на такое решение Барти, стала подготовка к предстоящим турнирам, которая не была проведена на все 100%.
Карьера Эшли Барти: главное
- На юниорском уровне австралийская теннисистка выиграла Уимблдонский турнир 2011 года.
- В 2014 году Эшли приняла неожиданное решение и временно остановила теннисную карьеру, начала играть профессионально в крикет, но уже в феврале 2016 она вернулась в теннис.
- Свой первый титул турниров WTA Барти получила на Malaysian Open 2017. Эта победа позволила ей пробиться в сотню мирового рейтинга. Благодаря стабильным выступлениям в течение года в октябре 2017 года Барти поднялась в двадцатку рейтинга.
- Первый титул Большого шлема Барти получила на Открытом чемпионате США 2018 в парном разряде, играя вместе с Коко Вандевей. На Открытом чемпионате Франции 2019 Барти выиграла первый одиночный титул Большого шлема.
- После выигрыша турнира в Бирмингеме в июне 2019 Барти возглавила мировой рейтинг. Она удерживала звание первой ракетки мира до середины августа, но после Открытого чемпионата Канады Наоми Осака вернула первенство себе. После Открытого чемпионата США 2019 Барти снова возглавила мировой рейтинг.
- Играя за Австралию, в августе Барти выиграла 11 (2 поражения) матчей в Кубке Федерации в одиночном и 7 (2 поражения) матчей в парном разряде.
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