Лідерка світового тенісного рейтингу WTA Ешлі Барті достроково завершила сезон. Причиною такого рішення тенісистки стала пандемія коронавірусу.

Австралійка не виступатиме на офіційних змаганнях у 2020 році. про це повідомила сама тенісистка у своєму Instagram.

Читайте ексклюзив: Хочу бути найкращою у тенісі: ексклюзив із наймолодшою з українок на US Open Мартою Костюк

Несподіване рішення

За словами Ешлі Барті, прийняти таке рішення було непросто. Тепер спортсменка з нетерпінням чекає підготовки до наступного сезону. Тенісистка прийняла таке рішення через те, що здоров'я її сім'ї і команди завжди є вищим пріоритетом в житті, ніж тенісні змагання.

Вона щиро подякувала всім, хто її підтримував та чекає знову матчів за повних трибун. У поточному сезоні 24-річна Барті зіграла 14 поєдинків, в яких здобула 11 перемог та лише тричі програла суперницям. Ешлі Барті зіграла на чотирьох турнірах – в Брісбені, Аделаїді (титул), Доха (півфінал) і на Australian Open (півфінал).

Тенісистка не буде захищати титул на Ролан Гаррос, який вона виграла торік. Ще однією причиною, яка повпливала на таке рішення Барті стала підготовка до майбутніх турнірів, яка не була проведена на всі 100%.

Кар'єра Ешлі Барті: головне