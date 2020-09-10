Перша ракетка світу Барті завершила сезон: тенісистка не буде захищати титул на "Ролан Гаррос"
Лідерка світового тенісного рейтингу WTA Ешлі Барті достроково завершила сезон. Причиною такого рішення тенісистки стала пандемія коронавірусу.
Австралійка не виступатиме на офіційних змаганнях у 2020 році. про це повідомила сама тенісистка у своєму Instagram.
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Несподіване рішення
За словами Ешлі Барті, прийняти таке рішення було непросто. Тепер спортсменка з нетерпінням чекає підготовки до наступного сезону. Тенісистка прийняла таке рішення через те, що здоров'я її сім'ї і команди завжди є вищим пріоритетом в житті, ніж тенісні змагання.
Вона щиро подякувала всім, хто її підтримував та чекає знову матчів за повних трибун. У поточному сезоні 24-річна Барті зіграла 14 поєдинків, в яких здобула 11 перемог та лише тричі програла суперницям. Ешлі Барті зіграла на чотирьох турнірах – в Брісбені, Аделаїді (титул), Доха (півфінал) і на Australian Open (півфінал).
Тенісистка не буде захищати титул на Ролан Гаррос, який вона виграла торік. Ще однією причиною, яка повпливала на таке рішення Барті стала підготовка до майбутніх турнірів, яка не була проведена на всі 100%.
Кар'єра Ешлі Барті: головне
- На юніорському рівні австралійська тенісистка виграла Вімблдонський турнір 2011 року.
- У 2014 році Ешлі прийняла несподіване рішення та тимчасово зупинила тенісну кар'єру, почала грати професійно в крикет, але вже у лютому 2016 року вона повернулася в теніс.
- Свій перший титул турнірів WTA Барті здобула на Malaysian Open 2017. Ця перемога дозволила їй пробитися у сотню світового рейтингу. Завдяки стабільним виступам упродовж року в жовтні 2017 році Барті піднялася до двадцятки рейтингу.
- Перший титул Великого шлему Барті здобула на Відкритому чемпіонаті США 2018 в парному розряді, граючи разом із Коко Вандевей. На Відкритому чемпіонаті Франції 2019 Барті виграла перший одиночний титул Великого шлему.
- Після виграшу турніру в Бірмінгемі в червні 2019 року Барті очолила світовий рейтинг. Вона утримувала звання першої ракетки світу до середини серпня, але після Відкритого чемпіонату Канади Наомі Осака повернула першість собі. Після Відкритого чемпіонату США 2019 Барті знову очолила світовий рейтинг.
- Граючи за Австралію, на серпень Барті виграла 11 (2 поразки) матчів у кубку Федерації в одиночному й 7 (2 поразки) матчів у парному розряді.