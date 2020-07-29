"Минай" в матче 27 тура Первой лиги сумел обыграть "Горняк-Спорт" со счетом 1:0, что позволило команде Василия Кобина выйти на первое место с 56 очками.

Правда, "Ингулец", у которого на 2 пункта меньше, 30 июля сыграет с "Оболонью-Бровар", пишет 24 канал.

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В топ-3 остался "Агробизнес", который обыграл "Прикарпатье" со счетом 1:0. У команды 53 пункта. На 4-й строке держится "Рух", у которого 51 очко.

Первая лига. 27-й тур



Минай – Горняк-Спорт 1:0

Гол: Пиняшко, 42

Авангард-Черкащина 2: 1

Голы: Мельник, 41, 85 – Нечай, 45

Прикарпатье – Агробизнес 0:1

Гол: Семенец, 33

Кремень – Движение 0:1

Гол: Климчук, 78 (пен.)

Турнирное положение в верхней части таблицы:

1. "Минай" – 56 (27),

2. "Ингулец" – 54 (26),

3. "Агробизнес" – 53 (27),

4. "Волынь" – 51 (27),

5. "Движение" – 51 (26),

6. "Металлист 1925" – 47 (27),

7. "Оболонь" – 46 (26).