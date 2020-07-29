Перша ліга: "Минай" вийшов у лідери, перемоги "Агробізнесу" та "Руху"
"Минай" у матчі 27 туру Першої ліги зумів обіграти "Гірник-Спорт" з рахунком 1:0, що дозволило команді Василя Кобіна вийти на перше місце з 56 очками.
Щоправда, "Інгулець", у якого на 2 пункти менше, 30 липня зіграє з "Оболонню-Бровар", пише 24 канал.
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У топ-3 залишився "Агробізнес", який обіграв "Прикарпаття" з рахунком 1:0. У команди 53 пункти. На 4-му рядку тримається "Рух", у якого 51 очко.
Перша ліга. 27-й тур
Минай – Гірник-Спорт 1:0
Гол: Піняшко, 42
Авангард – Черкащина 2:1
Голи: Мірошник, 41, 85 – Нечай, 45
Прикарпаття – Агробізнес 0:1
Гол: Семенець, 33
Кремень – Рух 0:1
Гол: Климчук, 78 (пен.)
Турнірне становище у верхній частині таблиці:
1."Минай" – 56 (27),
2."Інгулець" – 54 (26),
3."Агробізнес" – 53 (27),
4."Волинь" – 51 (27),
5."Рух" – 51 (26),
6."Металіст 1925" – 47 (27),
7."Оболонь" – 46 (26).