"Минай" у матчі 27 туру Першої ліги зумів обіграти "Гірник-Спорт" з рахунком 1:0, що дозволило команді Василя Кобіна вийти на перше місце з 56 очками.

Щоправда, "Інгулець", у якого на 2 пункти менше, 30 липня зіграє з "Оболонню-Бровар", пише 24 канал.

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У топ-3 залишився "Агробізнес", який обіграв "Прикарпаття" з рахунком 1:0. У команди 53 пункти. На 4-му рядку тримається "Рух", у якого 51 очко.

Перша ліга. 27-й тур

Минай – Гірник-Спорт 1:0

Гол: Піняшко, 42

Авангард – Черкащина 2:1

Голи: Мірошник, 41, 85 – Нечай, 45

Прикарпаття – Агробізнес 0:1

Гол: Семенець, 33

Кремень – Рух 0:1

Гол: Климчук, 78 (пен.)

Турнірне становище у верхній частині таблиці:

1."Минай" – 56 (27),

2."Інгулець" – 54 (26),

3."Агробізнес" – 53 (27),

4."Волинь" – 51 (27),

5."Рух" – 51 (26),

6."Металіст 1925" – 47 (27),

7."Оболонь" – 46 (26).