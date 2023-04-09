Первая лига вернулась: сенсационное поражение Полесья, успех ЛНЗ и Карпат – видео матчей
Лидеры второго дивизиона чемпионата Украины синхронно потеряли очки, что позволило обостриться борьбе за выход в УПЛ. Рассказываем об итогах первого тура второго этапа.
Во втором дивизионе чемпионата Украины возобновился сезон, пишет 24 канал. Осенью прошел первый этап, когда в двух группах по восемь клубов определились претенденты на борьбу за выход в УПЛ.
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Формат первой лиги предусматривает автоматический перенос результатов первой стадии во вторую. То есть, если команды были в одной группе и играли друг с другом, то результаты их матчей перенесены во второй этап и больше им встречаться не надо.
Таким образом, на весеннюю часть первой лиги запланировано восемь туров. Первые два места выйдут напрямую в УПЛ. Команды, занявшие 3-4 позиции, сыграют в плей-офф против 13-14 команд УПЛ.
Сенсационное поражение Полесья
Первый тур второго этапа отыграли этот уик-энд. Главной сенсацией стало первое в сезоне поражение Полесья. Житомирская команда неожиданно уступила дома Металлургу.
Видео матча Полесье – Металлург:
Это позволило запорожцам ворваться в зону "плей-офф", выбив оттуда Эпицентр. Команда из Каменец-Подольского тоже играла против одного из лидеров таблицы Оболони, но смогла взять только ничью.
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ЛНЗ и Карпаты подтягиваются
В свою очередь ЛНЗ приблизился к лидерам таблицы. Команда из Черкасс на выезде одолела тернопольскую Ниву. Также улучшили свои позиции и львовские Карпаты, которые без проблем одолели дома аутсайдера таблицы Кремень.
Видеообзор матча Карпаты – Кремень:
Видеообзор матча Нива Тернополь – ЛНЗ:
Результаты 1 тура второго этапа Первой лиги:
- Нива Тернополь – ЛНЗ 1:2
- Карпаты – Кремень 2:0
- Эпицентр – Оболонь 0:0
- Полесье – Металлург 1:1
Турнирная таблица верхней группы
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Оболонь
|5
|2
|0
|10:1
|17
|2
|Полесье
|5
|1
|1
|12:5
|16
|3
|ЛНЗ
|3
|2
|2
|7:5
|11
|4
|Металлург
|3
|1
|3
|12:11
|10
|5
|Эпицентр
|2
|3
|2
|5:6
|9
|6
|Карпаты
|3
|0
|4
|5:7
|9
|7
|Нива Тернополь
|0
|3
|4
|3:7
|3
|8
|Кремень
|0
|2
|5
|4:16
|2