В субботу, 8 апреля, возобновляется сезон в Первой лиге, пишет 24 канал. Осенью прошлого года был завершен первый этап, когда определились борцы за повышение в УПЛ и вылет во Вторую лигу.

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Формат Первой лиги

В этом сезоне во втором дивизионе ПФЛ решила ввести нестандартную схему турнира. На первой стадии турнира все команды разделились на две группы по 8 команд по географическому принципу.

Такое решение было принято для того, чтобы снизить количество переездов команд и их расходов на транспорт в условиях войны. Коллективы отыграли по два круга и по их итогам определились восемь команд, которые продолжат борьбу за повышение в классе.

Группа А

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Полесье 13 1 0 34:6 40 2 Карпаты 9 1 4 22:13 28 3 Эпицентр 8 3 3 17:11 27 4 Нива Тернополь 5 5 4 15:8 20 5 Прикарпатье 4 3 7 11:22 15 6 Диназ 2 4 8 14:28 10 7 Буковина 2 3 9 9:21 9 8 Мариуполь 1 4 9 12:25 7

Группа В

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 ЛНЗ 9 3 2 22:6 30 2 Оболонь 9 2 3 22:9 29 3 Кремень 6 3 5 28:24 21 4 Металлург 5 5 4 17:16 20 5 Чернигов 4 4 6 13:17 16 6 Полтава 4 3 7 15:19 15 7 Скорук 3 5 6 15:22 14 8 Горняк-Спорт 1 5 8 8:25 8

Борьба за УПЛ

Первые четыре команды из каждой группы вышли в финальную группу, где и будет борьба за повышение в классе. При этом команды уже не будут играть с бывшими соперниками по группе.

Формат Первой лиги предусматривает автоматический перенос результатов первой стадии во вторую. То есть, например, Полесье и Карпаты уже отыграли матчи друг с другом. Житомирский клуб одержал две победы – 2:0 на дому и 2:1 на выезде.

Интересная статистика. В 112 матчах первой стадии Первой лиги было забито 274 гола, в среднем - 2,44 мяча за поединок. Больше всего забили Полесье (34), Кремень (28), а также ЛНЗ и Карпаты (по 22). В свою очередь антирекорд на счету клуба Горняк-Спорт (8).

Эти результаты уже зачислены в турнирную таблицу второго этапа, и команды между собой не будут играть весной. Полесье и Карпаты уже не будут играть против Эпицентра и Нивы.

Поэтому каждой из восьми команд предстоит отыграть всего по 8 матчей – дома на выезде против команд, которые на первой стадии были в другой группе. Первые два места выйдут напрямую в УПЛ. Команды, занявшие 3-4 позиции, сыграют в плей-офф против 13-14 команд УПЛ.

Турнирная таблица верхней группы Первой лиги:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Оболонь 5 1 0 10:1 16 2 Полесье 5 1 0 11:3 16 3 ЛНЗ 2 2 2 5:4 8 4 Эпицентр 2 2 2 5:6 8 5 Металлург 2 1 3 10:10 7 6 Карпаты 2 0 4 3:7 6 7 Нива Тернополь 0 3 3 2:5 3 8 Кремень 0 2 4 4:14 2

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Борьба за выживание

Тем временем команды, занявшие 5-8 места в своих группах на первом этапе, объединятся в группу борцов за выживание. Результаты первой стадии будут автоматически перенесены во второй этап.

Клубы также сыграют по восемь игр – дома и в гостях против соперников, которые были в другой группе на первом этапе. Последнее место автоматически вылетит во Вторую лигу, а команда, занявшая предпоследнюю позицию, сыграет в плей-офф с вицечемпионом третьего дивизиона.

Турнирная таблица нижней группы Первой лиги:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Чернигов-ВСШМ 3 2 1 8:4 11 2 Скорук 2 3 1 8:6 9 3 Прикарпатье 2 3 1 8:7 9 4 Диназ 2 3 1 7:7 9 5 Буковина 2 2 2 6:5 8 6 Полтава 2 2 2 5:7 8 7 ФСК Мариуполь 1 2 3 8:10 5 8 Горняк-Спорт 0 3 3 4:8 3

Вторая лига

Что касается третьего по рангу дивизиона чемпионата Украины, то на него заявились 10 команд. Все они были помещены в одну лигу, чтобы сыграть в два круга.

Осенью было отыграно 10 туров из 18, а зимой снялась с соревнований одна команда. Киевский Рубикон не сможет продолжить выступления из-за нехватки финансирования. Поэтому в последних играх команде будут засчитаны технические поражения.

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Таким образом, весной клубам Второй лиги предстоит отыграть по восемь встреч. Победитель получит повышение во второй дивизион, а вицечемпион сыграет в плей-офф с предпоследней командой нижней группы Первой лиги.

Весенняя часть второй лиги стартовала в пятницу, 7 апреля. Хуст обыграл запорожский Металлург-2, поэтому у этих команд в активе на одну игру больше, чем у других.

Турнирная таблица Второй лиги: