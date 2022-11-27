Карпаты, Оболонь и Полесье в игре: в Первой лиге определились 8 клубов, которые сразятся за УПЛ

Осенняя часть чемпионата Украины во втором дивизионе подошла к концу. Определились команды, которые ведут борьбу за две прямые путевки в элитную лигу.

Во втором дивизионе чемпионата Украины завершился первый этап, пишет 24 канал. По регламенту 16 команд Первой лиги перед сезоном были разбиты на две группы по региональному принципу.

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Коллективы сыграли друг с другом в два круга. Четыре первых места выйдут в группу борьбы за выход в УПЛ. По четыре же наихудшие команды сыграют в группе за выживание.

Группа А

В группе А уверенную победу одержало житомирское Полесье, выигравшее 13 из 14 игр. При этом подопечные Калитвинцева показали классную игру в обороне, пропустив всего шесть мячей.

Также не было проблем с выходом дальше Карпаты и Эпицентр. Последняя путевка в группу борьбы за выход в УПЛ добралась до тернопольской Нивы, которая в последнем туре разгромила Буковину и не подпустила к себе Прикарпатье.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Полесье 13 1 0 34:6 40 2 Карпаты 9 1 4 22:13 28 3 Эпицентр 8 3 3 17:11 27 4 Нива 5 5 4 15:8 20 5 Прикарпатье 4 3 7 11:22 15 6 Диназ 2 4 8 14:28 10 7 Буковина 2 3 9 9:21 9 8 Мариуполь 1 4 9 12:25 7

Группа В

В группе В не было проблем с решением задач черкасский ЛНЗ и киевская Оболонь. Третьим счастливчиком за тур до конца стал запорожский Металлург.

В последнем туре четвертая путевка разыгрывалась между Кременем и Черниговом, которые сошлись в очной дуэли. У клуба из Кременчуга было преимущество в два балла, но по игре разгромил соперника со счетом 3:0 и даже опередил Металлург в таблице.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 ЛНЗ 9 3 2 22:6 30 2 Оболонь 9 2 3 22:9 29 3 Кремень 6 3 5 28:24 21 4 Металлург 5 5 4 17:16 20 5 Чернігов 4 4 6 13:17 16 6 Полтава 4 3 7 15:19 15 7 Скорук 3 5 6 15:22 14 8 Горняк-Спорт 1 5 8 8:25 8

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Формат второго этапа

Итак, борьбу за выход в УПЛ продолжат:

Полесье (Житомир)

Карпаты (Львов)

Эпицентр (Камянец-Подольский)

Нива (Тернополь)

ЛНЗ (Черкассы)

Оболонь (Киев)

Кремень (Кременчуг)

Металлург (Запорожье)

На втором этапе команды проведут всего по восемь поединков. Клубы, игравшие в одной подгруппе на первом этапе, встречаться между собой уже не будут. В таблицу зачислятся результаты их матчей на прошлой стадии.

Поэтому играть команды будут всего по два матча с четырьмя клубами, вышедшими в финальную стадию из другой группы. Таблица до начала второго этапа будет выглядеть так:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Оболонь 5 1 0 10:1 16 2 Полесье 5 1 0 11:3 16 3 ЛНЗ 2 2 2 5:4 8 4 Эпицентр 2 2 2 5:6 8 5 Металлург 2 1 3 10:10 7 6 Карпаты 2 0 4 3:7 6 7 Нива 0 3 3 2:5 3 8 Кремень 0 2 4 4:14 2

Первые две команды по итогам этапа выйдут напрямую в УПЛ. Команды, которые займут 3-4 места, проведут игры плей-офф с 13-14 коллективами элитного дивизиона за место в нем.