У другому дивізіоні чемпіонату України завершився перший етап, пише 24 канал. За регламентом 16 команд Першої ліги перед сезоном були розбиті на дві групи за регіональним принципом.

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Колективи зіграли один з одним у два кола. Чотири перших місця вийдуть в групу боротьби за вихід в УПЛ. Натомість по чотири найгірші команди зіграють у групі за виживання.

Група А

У групі А впевнену перемогу здобуло житомирське Полісся, яке виграло 13 з 14-ти ігор. При цьому підопічні Калитвинцева показали класну гру в обороні, пропустивши всього шість м'ячів.

Також не мали проблем із виходом далі Карпати та Епіцентр. Остання путівка в групу боротьби за вихід в УПЛ дісталась тернопільській Ниві, яка в останньому турі розгромила Буковину і не підпустила до себе Прикарпаття.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Полісся 13 1 0 34:6 40 2 Карпати 9 1 4 22:13 28 3 Епіцентр 8 3 3 17:11 27 4 Нива 5 5 4 15:8 20 5 Прикарпаття 4 3 7 11:22 15 6 Диназ 2 4 8 14:28 10 7 Буковина 2 3 9 9:21 9 8 Маріуполь 1 4 9 12:25 7

Група В

У групі В не мали жодних проблем із вирішенням завдань черкаський ЛНЗ та київська Оболонь. Третім щасливчиком за тур до кінця став запорізький Металург.

В останньому турі четверта путівка розігрувалась між Кременем та Черніговим, які зійшлись в очній дуелі. Клуб з Кременчука мав перевагу у два бали, але по грі розгромив суперника з рахунком 3:0 та навіть випередив Металург у таблиці.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 ЛНЗ 9 3 2 22:6 30 2 Оболонь 9 2 3 22:9 29 3 Кремінь 6 3 5 28:24 21 4 Металург 5 5 4 17:16 20 5 Чернігів 4 4 6 13:17 16 6 Полтава 4 3 7 15:19 15 7 Скорук 3 5 6 15:22 14 8 Гірник-Спорт 1 5 8 8:25 8

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Формат другого етапу

Отже, боротьбу за вихід в УПЛ продовжать:

Полісся (Житомир)

Карпати (Львів)

Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

Нива (Тернопіль)

ЛНЗ (Черкаси)

Оболонь (Київ)

Кремінь (Кременчук)

Металург (Запоріжжя)

На другому етапі команди проведуть всього по вісім поєдинків. Клуби, які грали в одній підгрупі на першому етапі, зустрічатись між собою вже не будуть. Натомість у таблицю зарахуються результати їх матчів на минулій стадії.

Тому грати команди будуть лише по два матчі з чотирма клубами, які вийшли у фінальну стадію з іншої групи. Таблиця на початок другого етапу виглядатиме так:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Оболонь 5 1 0 10:1 16 2 Полісся 5 1 0 11:3 16 3 ЛНЗ 2 2 2 5:4 8 4 Епіцентр 2 2 2 5:6 8 5 Металург 2 1 3 10:10 7 6 Карпати 2 0 4 3:7 6 7 Нива 0 3 3 2:5 3 8 Кремінь 0 2 4 4:14 2

Перші дві команди за підсумками етапу вийдуть напряму в УПЛ. Команди, які посядуть 3-4 місця проведуть ігри плей-офф з 13-14 колективами елітного дивізіону за місце в ньому.