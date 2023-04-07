Первая лига возвращается после паузы: все, что нужно знать о претендентах на выход в УПЛ
Восемь команд продолжают борьбу за право сыграть в УПЛ в следующем сезоне. Среди них есть как именитые Оболонь, Карпаты и Металлург, так и финансово амбициозные Полесья и ЛНЗ. Рассказываем подробнее о необычном формате турнира и распределении сил.
В субботу, 8 апреля, возобновляется сезон в Первой лиге, пишет 24 канал. Осенью прошлого года был завершен первый этап, когда определились борцы за повышение в УПЛ и вылет во Вторую лигу.
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Формат Первой лиги
В этом сезоне во втором дивизионе ПФЛ решила ввести нестандартную схему турнира. На первой стадии турнира все команды разделились на две группы по 8 команд по географическому принципу.
Такое решение было принято для того, чтобы снизить количество переездов команд и их расходов на транспорт в условиях войны. Коллективы отыграли по два круга и по их итогам определились восемь команд, которые продолжат борьбу за повышение в классе.
Группа А
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Полесье
|13
|1
|0
|34:6
|40
|2
|Карпаты
|9
|1
|4
|22:13
|28
|3
|Эпицентр
|8
|3
|3
|17:11
|27
|4
|Нива Тернополь
|5
|5
|4
|15:8
|20
|5
|Прикарпатье
|4
|3
|7
|11:22
|15
|6
|Диназ
|2
|4
|8
|14:28
|10
|7
|Буковина
|2
|3
|9
|9:21
|9
|8
|Мариуполь
|1
|4
|9
|12:25
|7
Группа В
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|ЛНЗ
|9
|3
|2
|22:6
|30
|2
|Оболонь
|9
|2
|3
|22:9
|29
|3
|Кремень
|6
|3
|5
|28:24
|21
|4
|Металлург
|5
|5
|4
|17:16
|20
|5
|Чернигов
|4
|4
|6
|13:17
|16
|6
|Полтава
|4
|3
|7
|15:19
|15
|7
|Скорук
|3
|5
|6
|15:22
|14
|8
|Горняк-Спорт
|1
|5
|8
|8:25
|8
Борьба за УПЛ
Первые четыре команды из каждой группы вышли в финальную группу, где и будет борьба за повышение в классе. При этом команды уже не будут играть с бывшими соперниками по группе.
Формат Первой лиги предусматривает автоматический перенос результатов первой стадии во вторую. То есть, например, Полесье и Карпаты уже отыграли матчи друг с другом. Житомирский клуб одержал две победы – 2:0 на дому и 2:1 на выезде.
Эти результаты уже зачислены в турнирную таблицу второго этапа, и команды между собой не будут играть весной. Полесье и Карпаты уже не будут играть против Эпицентра и Нивы.
Поэтому каждой из восьми команд предстоит отыграть всего по 8 матчей – дома на выезде против команд, которые на первой стадии были в другой группе. Первые два места выйдут напрямую в УПЛ. Команды, занявшие 3-4 позиции, сыграют в плей-офф против 13-14 команд УПЛ.
Турнирная таблица верхней группы Первой лиги:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Оболонь
|5
|1
|0
|10:1
|16
|2
|Полесье
|5
|1
|0
|11:3
|16
|3
|ЛНЗ
|2
|2
|2
|5:4
|8
|4
|Эпицентр
|2
|2
|2
|5:6
|8
|5
|Металлург
|2
|1
|3
|10:10
|7
|6
|Карпаты
|2
|0
|4
|3:7
|6
|7
|Нива Тернополь
|0
|3
|3
|2:5
|3
|8
|Кремень
|0
|2
|4
|4:14
|2
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Борьба за выживание
Тем временем команды, занявшие 5-8 места в своих группах на первом этапе, объединятся в группу борцов за выживание. Результаты первой стадии будут автоматически перенесены во второй этап.
Клубы также сыграют по восемь игр – дома и в гостях против соперников, которые были в другой группе на первом этапе. Последнее место автоматически вылетит во Вторую лигу, а команда, занявшая предпоследнюю позицию, сыграет в плей-офф с вицечемпионом третьего дивизиона.
Турнирная таблица нижней группы Первой лиги:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Чернигов-ВСШМ
|3
|2
|1
|8:4
|11
|2
|Скорук
|2
|3
|1
|8:6
|9
|3
|Прикарпатье
|2
|3
|1
|8:7
|9
|4
|Диназ
|2
|3
|1
|7:7
|9
|5
|Буковина
|2
|2
|2
|6:5
|8
|6
|Полтава
|2
|2
|2
|5:7
|8
|7
|ФСК Мариуполь
|1
|2
|3
|8:10
|5
|8
|Горняк-Спорт
|0
|3
|3
|4:8
|3
Вторая лига
Что касается третьего по рангу дивизиона чемпионата Украины, то на него заявились 10 команд. Все они были помещены в одну лигу, чтобы сыграть в два круга.
Осенью было отыграно 10 туров из 18, а зимой снялась с соревнований одна команда. Киевский Рубикон не сможет продолжить выступления из-за нехватки финансирования. Поэтому в последних играх команде будут засчитаны технические поражения.
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Таким образом, весной клубам Второй лиги предстоит отыграть по восемь встреч. Победитель получит повышение во второй дивизион, а вицечемпион сыграет в плей-офф с предпоследней командой нижней группы Первой лиги.
Весенняя часть второй лиги стартовала в пятницу, 7 апреля. Хуст обыграл запорожский Металлург-2, поэтому у этих команд в активе на одну игру больше, чем у других.
Турнирная таблица Второй лиги:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Нива Бузовая
|9
|0
|1
|25:4
|27
|2
|Реал-Фарма
|6
|2
|2
|21:8
|20
|3
|Чайка
|5
|3
|2
|16:13
|18
|4
|Нива Винница
|5
|3
|2
|15:9
|18
|5
|Хуст
|4
|4
|3
|17:11
|16
|6
|Звягель
|4
|2
|4
|14:10
|14
|7
|ВАСТ
|3
|2
|5
|18:11
|11
|8
|Металлург-2
|3
|2
|6
|16:20
|11
|9
|Кремень-2
|1
|1
|8
|4:23
|4
|10
|Рубикон
|1
|1
|8
|6:36
|4