Первая группа украинских олимпийцев отправилась в Токио: фото
16 июля 2021 , 18:32Читати новину українською
Источник:НОК Украины
В четверг, 15 июля, в олимпийскую столицу Игр ХХХІІ Олимпиады отправилась первая большая группа спортсменов Украины.
Среди них представители стрельбы из лука, академической гребли, дзюдо и бокса.
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Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва заявил, что у всех спортсменов большие ожидания от выступления на Олимпийских играх.
Украинские олимпийцы отправились в Токио / Фото: НОК Украины
Украина на Олимпиаде-2020
- Украину на летней Олимпиаде в Токио представят 158 олимпийцев. К сожалению, игры в Токио пропустят Олег Верняев, Дмитрий Чумак и Евгений Барабанов. Последних двоих обвинили в допинге.
- Олимпиада-2020 состоится с 23 июля по 8 августа.
- Перед Олимпиадой с украинскими спортсменами встретился президент Владимир Зеленский.