Первая группа украинских олимпийцев отправилась в Токио: фото

В четверг, 15 июля, в олимпийскую столицу Игр ХХХІІ Олимпиады отправилась первая большая группа спортсменов Украины.

Среди них представители стрельбы из лука, академической гребли, дзюдо и бокса.

К слову Картонные кровати и пластиковые матрасы: в Токио открыли Олимпийскую деревню – фото

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва заявил, что у всех спортсменов большие ожидания от выступления на Олимпийских играх.



Украинские олимпийцы отправились в Токио / Фото: НОК Украины

Украина на Олимпиаде-2020