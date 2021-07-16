Серед них представники стрільби з лука, академічного веслування, дзюдо і боксу.

До слова Картонні ліжка та пластикові матраци: у Токіо відкрили Олімпійське селище – фото

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва заявив, що у всіх спортсменів великі очікування від виступу на Олімпійських іграх.



Українські олімпійці вирушили в Токіо / Фото: НОК України

Україна на Олімпіаді-2020